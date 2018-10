Fluxys hijst Belgische vlag bij lng-terminal in Duinkerke

Ooit begon de Franse gasinvoerterminal als een directe concurrent voor die van Fluxys in Zeebrugge, maar nu maakt Duinkerke deel uit van de Belgische groep.

De Franse energiegroepen EDF en Total hebben hun belang in de splinternieuwe lng-invoerterminal in de haven van Duinkerke verkocht. Een pakket van 39,2 procent komt in handen van een groep Koreaanse investeerders (IPM en Samsung Asset Management). De overige 35,8 procent wordt overgenomen door een consortium rond Fluxys. De gasgroep van de Belgische gemeenten had al een belang van 25 procent in het project.

Controle

Deze partijen waren begin deze zomer al exclusief aan het onderhandelen. Nu is de deal volledig rond en kan Fluxys de terminal consolideren en als deel van zijn Europees net beschouwen.

Opmerkelijk is dat Fluxys amper cash op tafel moet leggen voor deze controle. Fluxys heeft zelf maar 15 procent van het consortium, terwijl de twee financiële partners, de Franse groepen AXA Investment Managers en Crédit Agricole Assurances, elk ruim 45 procent bezitten in het consortium. Maar samen met de historische participatie van 25 procent is Fluxys de belangrijkste aandeelhouder met een gecombineerd belang van 30,4 procent.

Fluxys had ook al een belangrijke vinger in de pap bij een dochterbedrijf van de terminal dat instond voor het operationele beheer.

2,4 miljard

Bij de verkooptransactie werd de terminal, die in januari vorig jaar open ging, gewaardeerd op 2,4 miljard euro. Dat is fors boven de bouwprijs die op 1 miljard euro werd begroot. Maar dankzij enkele langetermijncontracten is de terminal zeker van vele jaren aan gegarandeerde inkomsten. De terminal sukkelde wel lang met kinderziekten bij de opening.

Concurrent

Toen de Fransen hun plannen ontvouwden om in Duinkerke een gasinvoerhaven te bouwen, was dat een bedreiging voor Zeebrugge, dat door Fluxys was uitgebouwd tot de grootste lng-invoerterinal van Noord-West Europa. Onder het motto 'if you can't beat them, join them', besloot Fluxys met het project te gaan samenwerken. Door de aanleg van een rechtstreekse leiding naar België zorgt de terminal nu mee voor de gasbevoorrading van ons land.