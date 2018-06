Fluxys koopt LNG-terminal in Duinkerke

Gasnetbeheerder Fluxys verwerft een meerderheidsbelang van 61 procent in de gigantische terminal. Een overnameprijs wordt niet genoemd.

Fluxys had al een belang van 25 procent in de Franse LNG-terminal, maar aasde al langer op meer. De andere 75 procent waren in handen van de Franse energiereuzen EDF en Total. Die verkopen nu een pakket van 36 procent aan een consortium onder leiding van Fluxys. Het consortium bestaat verder uit AXA en Crédit Agricole Assurances. De resterende 39 procent verkopen Total en EDF aan Zuid-Koreaanse investeerders, waardoor de twee Franse bedrijven helemaal uit het aandeelhouderschap verdwijnen.

700 miljoen euro

Door de deal stijgt het belang van Fluxys en zijn partners in de LNG-terminal in Duinkerke nu naar 61 procent en wordt de terminal effectief een deel van Fluxys. De Belgische gasnetbeheerder is na de deal immers de grootste individuele aandeelhouder van de LNG-terminal met een belang van 30,4 procent, tegenover 15,2 procent voor de twee financiële partners in het consortium.

Fluxys doet geen mededelingen over de overnameprijs. Maar analisten schatten de waarde van de LNG-terminal in Duinkerke op ongeveer 2 miljard euro, waardoor de transactie ongeveer 700 miljoen euro vertegenwoordigt.

De LNG-terminal in Duinkerke werd gebouwd als Frans antwoord op de aanleg van de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge. Daarmee was Duinkerke in eerste instantie een rechtstreekse concurrent van Fluxys. Maar het Belgische bedrijf wierp zich al snel op als partner en wist een belang van 25 procent op te bouwen. Nu verwerft het alsnog de controle. 'De LNG-terminal in Duinkerke zal voordeel halen uit de expertise van Fluxys en vooral van de LNG-terminal in Zeebrugge', zegt Fluxys-CEO Pascal De Buck.

Nederlands gas

De terminal in Duinkerke kan jaarlijks 13 miljard kubieke meter vloeibaar gas hervergassen. Daarmee is de capaciteit van de terminal voldoende om 20 procent van het gasverbruik in Frankrijk en België te leveren. De terminal heeft een stevig afnamecontract met EDF en Total. Die beloven tot 2036 zeker 75 procent van de hervergassingscapaciteit van Duinkerke te gebruiken. De resterende capaciteit denkt Fluxys moeiteloos kwijt te raken in Noordwest Europa, waar door de komende stop op de Nederlandse gaswinning steeds meer vraag naar alternatieven zal komen.