Fluxys lonkt naar Total-belang in Brazilië

De Belgische gasnetbeheerder Fluxys bekijkt of hij zijn belang in de Braziliaanse gaspijplijn TBG kan optrekken door een belang van Total te kopen.

Twee maanden geleden investeerde de Belgische gasnetbeheerder Fluxys voor het eerst op een ander continent. Het bedrijf, dat in handen is van de Belgische gemeenten (Publigas), kocht een belang van 27 procent in zijn Braziliaanse sectorgenoot TBG, de uitbater van de Gasbol- gaspijpleiding van 2.600 kilometer tussen Bolivia en het Braziliaanse Sao Paulo.

2.600 Pijplijn TBG baat een pijplijnnet uit van 2.600 kilometer dat aardgas vervoert van Bolivia naar de Braziliaanse kust.

Nu lijkt Fluxys stappen te ondernemen om zijn belang in die pijpleiding op te trekken. De Braziliaanse concurrentieautoriteiten (Cade) hebben het licht op groen gezet voor de overname van het belang van ruim 10 procent van de Franse oliereus Total in de pijpleiding.

De mededeling van Cade toont dat achter de schermen gepraat wordt, maar zowel Fluxys als Total wil geen commentaar geven op een mogelijke deal die kan oplopen tot meerdere tientallen miljoenen euro's. Fluxys zegt wel in algemene termen 'dat het altijd kijkt naar mogelijkheden om zijn positie te versterken'.

Bolivia

Als Fluxys de aandelen van Total overkoopt, stijgt zijn participatie in TBG van ruim 27 naar 37 procent. De grootste aandeelhouder (51%) is het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras. De overige 12 procent zit bij de Boliviaanse overheid, die eerder liet verstaan dat ze ook interesse heeft in een groter belang.

Het aandeelhouderschap van de gaspijplijn zal de komende maanden nog grote veranderingen ondergaan. Petrobras, dat al jaren gebukt gaat onder corruptieschandalen, moet activa verkopen. Vorige maand startte Petrobras het verkoopproces voor zijn belang in TBG op.

Fluxys ziet de investering in Brazilië als een mogelijkheid om zijn expertise elders in te zetten nu aardgas in Europa meer onder druk staat. TBG is voor het Belgische bedrijf ook een eerste stap voor verdere plannen in de regio, zowel in pijpleidingen als in lng, het vervoer van gekoeld vloeibaar aardgas per schip. In lng zette Fluxys onlangs nog een grote stap met een project voor een grote terminal in Hamburg.