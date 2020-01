Fluxys neemt gigatank Zeebrugge in gebruik

Op de Fluxys-terminal in Zeebrugge is eind december de vijfde opslagtank in gebruik genomen. Vanuit de reusachtige tank werd vloeibaar aardgas (LNG) overgeladen op het tankerschip Yenisei River, zo maakte Fluxys Belgium dinsdag bekend. Met een capaciteit van 180.000 kubieke meter LNG is het de grootste opslagtank van Fluxys in Zeebrugge. De werkzaamheden startten midden 2015 en binnenin is de tank groot genoeg om een Airbus A380 in te verstoppen.