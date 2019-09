Fluxys sluit gascontract van 1 miljard met Qatarezen

Fluxys heeft in de LNG-terminal in Zeebrugge een opslagcapaciteit van 380.000 kubieke meter vloeibaar aardgas.

De Belgische gasnetbeheerder Fluxys haalt met Qatar Petroleum een grote klant binnen die tot 2044 de LNG-terminal in Zeebrugge zal gebruiken. Dankzij het contract van 1 miljard euro is de toekomst van de site verzekerd.

Het aardgasrijke emiraat Qatar is van plan om nog eens twintig jaar lang vloeibaar aardgas te leveren aan ons land via de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge. Het staatsbedrijf Qatar Petroleum, sloot maandag via het dochterbedrijf Qatar Terminal Limited een langetermijncontract om van 2023 tot 2044 de capaciteit te reserveren van de Fluxys-terminal.

De overeenkomst werd maandagochtend in Brussel ondertekend. In aanwezigheid van energieminister Marie Christine Marghem (MR) zette Fluxys-CEO Pascal De Buck zijn handtekening samen met Saad Sherida Al-Kaabi, die zowel energieminister is van Qatar als CEO en voorzitter van Qatar Petroleum.

15% Qatarees gas Van het aardgas dat in ons land verbruikt wordt, is vandaag 15 procent afkomstig uit Qatar.

De Qatarezen boeken 110 slots die hen recht geven om tot 2044 vloeibaar aardgas te lossen in Zeebrugge en op te slaan. Met het contract ter waarde van 1 miljard euro reserveert Qatar Petroleum in een klap de volledige langetermijncapaciteit op de LNG-terminal in Zeebrugge. Fluxys heeft er momenteel vier tanks met een totale opslagcapaciteit van 380.000 kubieke meter vloeibaar aardgas (LNG). Daarnaast bouwt de gasnetbeheerder nog een vijfde opslagtank met een capaciteit van 180.000 kubieke meter, die gereserveerd is voor de opslag van gas uit Rusland.

Pascal de Buck noemt de overeenkomst ‘een mijlpaal’ voor Fluxys Belgium . ‘Met deze overeenkomst zorgen we op lange termijn voor de voortzetting van de activiteiten op de terminal in Zeebrugge’, zegt de Fluxys-topman. ‘We versterken de positie van de terminal als flexibele en veelzijdige LNG-toegangspoort naar Europa.’

Qatar Petroleum

De komende jaren lopen verschillende langetermijncontracten in Zeebrugge op hun einde. Het contract van Engie verloopt in 2023, Eni Power & Gas heeft een contract dat nog loopt tot 2027 en in 2028 vervalt de overeenkomst met EDF Trading. De Belgische gasnetbeheerder moest daarom op zoek naar nieuwe klanten en verkoopt de volledige capaciteit nu in één keer aan de Qatarezen.

We zullen gas nog langer nodig hebben dan we denken. Rudy Van Beurden woordvoerder Fluxys Belgium

Qatar Petroleum is overigens geen onbekende voor Fluxys. Al in 2005 werd een overeenkomst gesloten waarbij Qatar Petroleum samen met het Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil de helft van de capaciteit reserveerde in Zeebrugge. Dat contract werd later overgenomen door de tradingdivisie van het Franse energiebedrijf EDF. Van het aardgas dat in ons land verbruikt wordt, is vandaag 15 procent afkomstig uit Qatar.

Energieminister Marie-Christine Marghem toont zich tevreden met de overeenkomst. ‘Qatar staat als gasproducent in voor de bevoorradingszekerheid op lange termijn van LNG-leveringen naar België en Noordwest-Europa’, zegt Marghem. ‘Ik zal ervoor zorgen dat we ons wederzijds vertrouwen en partnerschap blijven versterken voor de succesvolle samenwerking tussen onze landen.’

Klimaat

Maar er hangt ook een keerzijde aan het verhaal. De invoer van Qatarees gas tot 2044 valt moeilijk te rijmen met de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Fluxys ziet geen alternatief. ‘Zelfs als we alle daken volleggen met zonnepanelen, overal waar het kan windmolens plaatsen en maximaal inzetten op energie-efficiëntie, dan nog zal hernieuwbare elektriciteit niet volstaan om de Belgische energievraag af te dekken’, zegt woordvoerder Rudy Van Beurden.