Fluxys stapt in nieuwe gasterminal in Hamburg

In Zeebrugge heeft Fluxys al een lng-terminal (foto) en het is referentieaandeelhouder in de terminal in Duinkerke.

Het gasnetbedrijf Fluxys gaat bij Hamburg een nieuwe terminal bouwen voor vloeibaar aardgas (lng). Het gaat om een investering van al gauw 1 miljard euro, waarin Fluxys een minderheidsbelang neemt.

Fluxys Group, het Belgische gasinfrastructuurbedrijf met participaties in heel Europa en sinds kort ook Brazilië, gaat opnieuw uitbreiden. Het heeft een akkoord gesloten om minderheidsaandeelhouder te worden in Hanseatic Energy Hub, een project om in Stade, bij de haven van Hamburg een nieuwe lng-terminal te bouwen. De bedoeling is dat de installatie tegen 2026 klaar is en dan 12 miljard kubieke meter aardgas per jaar kan importeren in het Duitse gasnet.

De Duitse terminal zou voor Fluxys de derde locatie zijn om vloeibaar aardgas (lng) via schepen te laten toekomen. Het bedrijf heeft in Zeebrugge een eigen lng-terminal waar jaarlijks 9 miljard kubieke meter aardgas kan worden doorgevoerd. Daarnaast is Fluxys referentieaandeelhouder net over de Franse grens in de lng-terminal in Duinkerke met een capaciteit van 13 miljard kubieke meter.

1 miljard investering Een nieuwe lng-terminal vergt al snel een investering van 1 miljard euro.

Hoeveel Fluxys investeert in de nieuwe lng-terminal van Stade en hoe groot zijn belang wordt, is niet bekend. ‘We verwerven een minderheidsparticipatie’, is het enige dat woordvoerder Laurent Remy er voorlopig over kwijt wil. Dat het over een groot project gaat, is duidelijk. De bouw van een nieuwe lng-terminal vergt al gauw een investering van 1 miljard euro.

‘Het zal er ook van afhangen wat de markt wil’, zegt Remy. ‘Dat er interesse is weten we, maar de finale investeringsbeslissing zal pas voor volgend jaar zijn, vermoedelijk in de eerste helft van 2022.’

Bij een eerste niet-bindende marktbevraging bleek dat er bij gashandelaars vraag is naar een Duitse lng-terminal die jaarlijks 12 miljard kubieke meter aardgas kan invoeren. Hanseatic Energy Hub gaat een tweede bindende marktbevraging organiseren, waarbij klanten kunnen intekenen op de toekomstige importcapaciteit. Die bindende marktbevraging bepaalt hoe groot de lng-terminal wordt.

Energiewende

Duitsland zit met 40 gigawatt aan bruinkool- en steenkoolcentrales die tegen 2038 moeten sluiten. Elektriciteitscentrales op aardgas zijn nodig om dat op te vangen. Laurent Remy Woordvoerder Fluxys

De terminal zou langs de oevers van de Elbe komen. De locatie laat toe aardgas dat over zee toekomt via pijpleidingen landinwaarts te brengen. Het vloeibaar gas zal ook overgeladen kunnen worden op kleinere schepen, treinen en vrachtwagens. Fluxys ziet de ligging in de chemische industriecluster rond de haven van Hamburg als een belangrijke troef om op termijn koolstofarme gassen op basis van waterstof te importeren.

Fluxys wil met de invoer van vloeibaar aardgas de Duitse energiewende helpen te realiseren. ‘Duitsland zit met 40 gigawatt aan bruinkool- en steenkoolcentrales die tegen 2038 moeten sluiten’, zegt Remy. ‘Behalve hernieuwbare energie zullen elektriciteitscentrales op aardgas nodig zijn om het wegvallen van die kolencentrales op te vangen.’

Vierde grootste in Europa

Het aandeelhouderschap van Hanseatic Energy Hub wordt voorlopig niet publiek gemaakt. De Zwitserse vermogensbeheerder Partners Group is sinds kort een van de belangrijkste investeerders.

Fluxys Group is niet te verwarren met Fluxys Belgium het beursgenoteerde dochterbedrijf dat het Belgische gasnet uitbaat. Het moederbedrijf noteert niet op de beurs en is voor het grootste deel in handen van de Belgische gemeenten via de holding Publigas. Via participaties in gaspijpleidingen in Duitsland, Griekenland en Zwitserland groeide Fluxys uit tot een van de grootste vier spelers in Europa. De groep met 1.200 werknemers is bijna tien jaar actief in Duitsland en investeerde er in de pijpleidingen TENP, NEL en EUGAL.