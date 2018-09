Fluxys zegt Zweedse markt al na drie jaar vaarwel

Opmerkelijk nieuws bij Fluxys, expansieve uitbater van gasleidingen in België en steeds meer andere Europese landen. Fluxys meldt dat het samen met het Spaanse Enagas een akkoord heeft bereikt over de Zweedse sectorgenoot Swedegas .

Fluxys en Enagas, die het bedrijf 50/50 controleren, ontvangen samen 2,048 miljard Zweedse kroon ( 192 miljoen euro ) voor het bedrijf. Dat lijkt een laag bedrag, want toen het duo Swedegas drie jaar geleden overnam van de bekende zakenfamilie Wallenberg , investeerden ze er elk ruim 100 miljoen euro in.

'We hebben ondertussen ook dividenden gekregen', klinkt het bij Fluxys. 'De verkoop gebeurde aan aantrekkelijke voorwaarden'. Fluxys wil geen verdere details kwijt, maar Enagas wel. Die meldt dat het een rendement (IRR, internal rate of return) van meer dan 10 procent boekt na belastingen. Vermits Fluxys en Enagas aan dezelfde voorwaarden zijn in- en uitgestapt, zou dit ook moeten gelden voor Fluxys.

First State

Fluxys zegt dat het een bod ontving van het infrastructuurfonds First State . Die nam recent een Zweeds distributienet over en wil op zoek gaan naar synergieën tussen beide bedrijven.

Voor Fluxys was de exit een mogelijkheid om zich meer te kunnen concentreren op enkele andere grote projecten. Fluxys heeft recent heel wat hooi op zijn vork genomen. Het verwierf de controle over de Franse invoerterminal voor lng (vloeibaar aardgas) in Duinkerken. Daarnaast zit Fluxys in consortium dat de privatisering van het Griekse gasnet won en werkt het mee aan de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding Eugal in Duitsland.