Fluxys zet eerste stap naar internationaal waterstofnet

Fluxys gaat in het VK testen of oude aardgasleidingen kunnen dienen om waterstof te transporteren. De Belgische netbeheerder ambieert daarmee een hoofdrol in de uitbouw van een internationaal waterstofnet.

Het beurgenoteerde Fluxys Belgium trekt het kanaal over om te experimenteren met waterstof. De Belgische gasnetbeheerder gaat met zijn Britse evenknie National Grid in een proefproject bekijken hoe ze oude aardgasleidingen kunnen ombouwen om waterstof te transporteren. Op een militaire testsite in Spadeadam in Noord-Engeland investeren ze 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro) in de bouw van het minigasnet FutureGrid. De werkzaamheden moeten volgend jaar beginnen, zodat in 2022 de eerste tests kunnen plaatsvinden.

‘We willen bekijken hoe voormalige aardgasinfrastructuur reageert als er waterstof onder hoge druk wordt doorgestuurd’, zegt Fluxys-woordvoerder Laurent Remy. ‘We zullen verschillende mengelingen van aardgas en waterstof testen, gaande van nul tot 100 procent waterstof. De vraag is in hoeverre we bestaande leidingen in de toekomst veilig kunnen ombouwen en hergebruiken voor het transport van waterstof.’

Van de 4.000 kilometer aan gasleidingen in België schatten dat we meer dan 1.000 kilometer kunnen hergebruiken voor waterstof. Laurent Remy Woorvoerder Fluxys

Waterstof wordt gezien als een klimaatvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Als waterstof geproduceerd wordt met groene stroom, komt er geen CO 2 aan te pas en dus zou het op termijn aardgas kunnen vervangen. Waterstof kan in zijn pure vorm als energierijk gas worden gebruikt of kan worden gemengd met opgevangen CO 2 om er koolstofneutrale methaan van te maken, zeg maar synthetisch aardgas. Kleine hoeveelheden waterstof kunnen ook als additief worden geïnjecteerd in bestaande aardgasnetten.

‘We zijn ervan overtuigd dat waterstof een vooraanstaande rol gaat spelen in de toekomst’, zegt Remy. ‘Voor veel industriële activiteiten is elektrificatie geen optie. Waterstof kan dan een belangrijke rol spelen om die industrieën te verduurzamen.’

Europese waterstofboost

Ook de Europese Commissie is voorstander. In juli lanceerde ze een ambitieus plan om de productiecapaciteit van groene waterstof te verzesvoudigen tegen 2026 en de productie op te drijven tot 1 miljoen ton. Tegen 2030 moet Europa tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof kunnen produceren.

64 miljard waterstofnet De Europese gasnetbeheerders schatten dat tot 64 miljard euro aan investeringen nodig is om tegen 2040 een waterstofnet uit te bouwen.

De Europese gasindustrie speelt gretig in op die Europese ambities en de subsidies die ongetwijfeld nodig zijn om de waterstofeconomie van de grond te krijgen. Een recente studie in opdracht van de Europese gasnetbeheerders schat dat 27 tot 64 miljard euro aan investeringen nodig is om tegen 2040 een Europees waterstofnetwerk uit te bouwen. Dat zou voor een kwart uit nieuwe leidingen bestaan en voor driekwart uit omgebouwde aardgasleidingen.

Afhankelijk van de kwaliteit van de leiding hoeven alleen de compressiestations en kleppen bijgesteld te worden. Indien nodig kan ook een extra coating binnenin de pijpleidingen voorkomen dat de waterstof het staal aantast.

De opkomst van waterstof en biogas geeft netbeheerders een uitgelezen argument om te blijven investeren in hun netten. Als aardgasinfrastructuur in de toekomst gebruikt kan worden voor waterstof, blijven gasnetbeheerders een rol spelen, ook al ambieert Europa klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese netbedrijven verwachten dat de vraag naar aardgas halveert tegen 2040. Omdat vanaf 2030 meerdere termijncontracten voor pijpleidingen op hun einde lopen, komen er kansen om dan belangrijke delen van het aardgasnet om te bouwen.

Waterstoffabriek in Zeebrugge

Ook Fluxys speelt enthousiast in op die omslag. Het bedrijf lanceerde samen met de supermarktgroep Colruyt als eerste serieuze plannen om een waterstoffabriek te bouwen in Vlaanderen. Binnenkort wordt finaal groen licht verwacht voor de investering van 35 miljoen euro om in Zeebrugge waterstof te maken met stroom van de windparken op zee. De Vlaamse regering kende voor het zomerreces een eerste subsidie toe van 8 miljoen euro voor de bouw van de fabriek.

We bekijken of we waterstof kunnen stockeren in onze ondergrondse gasopslag in Loenhout. Laurent Remy woordvoerder Fluxys

Fluxys heeft ook een studie opgezet naar waar in België aardgasleidingen omgebouwd kunnen worden. ‘We hebben zo’n 4.000 kilometer aan pijpleidingen in België’, zegt Remy. ‘We schatten dat we meer dan 1.000 kilometer kunnen hergebruiken voor waterstof. We bekijken ook of we waterstof kunnen stockeren in onze ondergrondse gasopslag in Loenhout.’

De industriezones in Nederland, België en Duitsland zouden als eerste in aanmerking komen voor waterstofconnecties. In België wordt gekeken naar verbindingen tussen de havens van Antwerpen en Gent, met ook leidingen naar Rotterdam en Vlissingen. Een connectie naar het Luikse industriebekken behoort eveneens tot de mogelijkheden. De groep Fluxys heeft ook gasinfrastructuur in landen als Duitsland, Zwitserland en Griekenland. Ook daar wil het bedrijf het potentieel voor de omschakeling naar waterstof onderzoeken.

Kort De gasnetbeheerder Fluxys Belgium gaat in het VK testen hoe hij bestaande aardgasleidingen kan ombouwen om waterstof te transporteren. Samen met de Britse netbeheerder start Fluxys een proefproject waarin ze 10 miljoen pond investeren. Het is een van de eerste stappen in de uitbouw van een Europees waterstofnet. Fluxys wil daarin een belangrijke rol spelen en werkt aan meerdere waterstofinitiatieven.