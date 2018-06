Frankrijk maakt verdere privatisering Engie mogelijk

De Franse staat bezit vandaag 24 procent van het kapitaal en 33 procent van de stemrechten in Engie . De huidige wetgeving verbiedt de Franse overheid minder dan een derde van de stemrechten in handen te hebben.

Het toekomstige 'Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises' wil die beperking schrappen. Daardoor kan de Franse overheid extra aandelen in Engie verkopen.

De nieuwe wet, die volgende week moet worden goedgekeurd door de regering, zal niet preciseren hoeveel de Franse staat mag verkopen van Engie. Wel wil de staat zijn 'gouden aandeel' in Engie behouden, waarmee het de verkoop van bepaalde strategische activa, zoals voor gastransport, kan verhinderen.

Loterij

Het plan voorziet in dezelfde mogelijkheid voor de nationale luchthaven ('Aéroports de Paris'), waarvan de Franse staat de helft bezit, en voor de nationale loterij (Française des jeux), die voor 72 procent in handen is van de Franse staat.