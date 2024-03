Frankrijk overweegt uraniumfabriek om minder afhankelijk van Rusland te zijn

De enige fabriek ter wereld die momenteel opgewerkt uranium omzet voor gebruik in kerncentrales, bevindt zich in Rusland.

Opgewerkt uranium uit Franse kerncentrales gaat vandaag naar een fabriek in Siberië om daar te worden omgezet en verrijkt voordat het in kerncentrales opnieuw gebruikt wordt. Dat is de enige plek waar een bepaalde cruciale stap in het verrijkingsproces vandaag mogelijk is.

Veel westerse landen willen sinds de oorlog in Oekraïne van Russisch uranium af. Maar de Europese Unie durft nog geen sancties op te leggen, omdat ze voor 35 procent afhankelijk is van Russisch uranium.

Uraniumverrijker Urenco liet eerder deze maand weten dat het zijn fabriek in Almelo, in het oosten van Nederland, wil uitbreiden om de Europese vraag te bedienen. Urenco is eigendom van de Britse en Nederlandse overheden en twee Duitse nutsbedrijven, E.ON en RWE, elk voor een derde. Een nieuwe hal in Almelo zou in 2027 in gebruik genomen worden.