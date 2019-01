Franse rechtbank schrapt vergunning Roundup-versie

Het vonnis is een nieuwe klap voor Monsanto-overnemer Bayer.

De administratieve rechtbank van de Franse stad Lyon heeft dinsdag de vergunning geannuleerd om de versie Pro 360 van de bekende onkruidverdelger Roundup op de markt te brengen in Frankrijk.

Pro 360 is, zoals de naam doet vermoeden, een variant voor professionele gebruikers. Het goedje met het omstreden glyfosaat wordt onder meer ingezet in fruitkwekerijen en de druiventeelt.

De rechtbank is van oordeel dat het overheidsagentschap ANSES, zowat de tegenhanger van ons voedselagentschap, 'een beoordelingsfout' beging door het Amerikaanse Monsanto, intussen een onderdeel van het Duitse Bayer, in 2017 een vergunning toe te kennen voor Pro 360.

Kankerverwekkend

ANSES had volgens de magistraten het voorzichtigheidsprincipe moeten hanteren en Pro 360 moeten beschouwen 'als een substantie waarvan het kankerverwekkend potentieel voor de mens verondersteld wordt'.

De rechtszaak werd aangespannen door de milieuorganisatie CRIIGEN. De advocate van die vereniging, Corinne Lepage, een gewezen minister van Milieu in Frankrijk, heeft het over een belangrijk vonnis. Mogelijk heeft het effect op alle vormen van Roundup, zegt ze.

Het aandeel Bayer zakte dinsdag. De Duitsers namen in 2018 Monsanto over voor 63 miljard dollar. In oktober bevestigde een Amerikaanse rechtbank dat Monsanto naliet te waarschuwen voor de gevaren van Roundup, dat de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier. Bayer moet een schadevergoeding van 78,6 miljoen dollar betalen. Het bedrijf moet bovendien vrezen voor nog meer rechtszaken.

Beïnvloeding

Intussen toont een nieuwe studie aan dat de chemische industrie invloed heeft uitgeoefend op de Duitse overheid in de aanloop naar de vernieuwing van de vergunning voor glyfosaat in 2017. De studie verschijnt een dag voor het Europees Parlement in Straatsburg stemt over de nieuwe Europese toelatingsprocedure voor pesticiden. Eerder bleek al dat Monsanto het glyfosaatonderzoek heeft proberen te manipuleren.