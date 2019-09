Franse tunnels leveren ABO winstverdubbeling op

Tunnels voor de nieuwe metrolijnen van Le Grand Paris Express, spoortunnels voor de SNCF en de 57 kilometer lange trans-Alpijnse tunnel tussen Lyon en Turijn. ERG, de Franse dochter van het Gentse ABO , draait op volle toeren met dank aan grote infrastructuurprojecten in Frankrijk. Onze zuiderburen zijn in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2024 volop aan het investeren en zijn na China de grootste investeerder in nieuwe tunnels.