Fransen halen 1,6 miljard euro uit Electrabel

De Franse energiereus Engie heeft vorig jaar 1,6 miljard euro uit zijn Belgische dochter Electrabel gehaald via een dividend in natura. Dat verzwakt de financiële lpositie van Electrabel.

De operatie is af te leiden uit het uitgebreide jaarverslag in de aanloop naar de jaarvergadering van Engie. De uitkering van het megadividend is opmerkelijk omdat Electrabel de voorbije jaren stevige verliezen heeft geleden. In 2015 en 2016 ging het telkens over meer dan een miljard euro.

De cijfers van Electrabel in 2017 zijn nog niet publiek, maar de Belgische activiteiten staan nog steeds onder druk door de lage energieprijzen en problemen en oplopende kosten bij de kerncentrales.

Electrabel keerde meer dan een decennium geen dividenden uit. Het laatste dividend dateert van 2006, het jaar voordat het volledig in Franse handen kwam. Toen ging het om bijna 1 miljard euro.

Krimpende perimeter

Opmerkelijk is dat het dividend dat Electrabel vorig jaar aan Engie overmaakte niet in contanten was. Electrabel keerde alle aandelen van zijn dochterbedrijf Electrabel France uit aan moeder Engie. Electrabel France is een vennootschap die onder meer waterkrachtcentrales op de Rhône en in de Pyreneeën bezit.

Volgens een woordvoerster van Engie Electrabel is de dividenduitkering 'mogelijk dankzij de reserves waar Electrabel over beschikt'. De herklassering van die participatie past in een beleid om de Franse activiteiten coherent te groeperen, klinkt het.

Maar door de operatie krimpt de perimeter van Electrabel. Dat wordt in Brussel met argusogen gevolgd. Electrabel is de allergrootste participatie van Engie. De Belgische vennootschap omvat niet enkel de Belgische centrales en klantenportefeuille, maar overkoepelt ook elektriciteitscentrales van Brazilië tot het Midden-Oosten, goed voor vele miljarden euro’s.

Nucleaire spaarpot

Een inkrimping van die buitenlandse activa kan ook gevolgen hebben voor ‘de nucleaire spaarpot’ Synatom. In dat Electrabel-vehikel zitten voor ruim 10 miljard euro provisies, een deel van de som geld die in de toekomst nodig is om de zeven Belgische kerncentrales af te breken en het nucleaire afval te beheren.