Gasbedrijf Fluxys slaat grote slag in Brazilië

Fluxys wil actief worden in vloeibaar aardgas in Brazilië.

Het Belgische gasnetbedrijf Fluxys verwerft een belang van 27 procent in zijn Braziliaanse evenknie TBG. Het is voor het eerst dat het bedrijf uitbreidt buiten Europa.

Het Belgische gasinfrastructuurbedrijf Fluxys heeft een overeenkomst gesloten met de institutionele investeerder EIG Global Energy Partners om een deel van het Braziliaanse gasnet over te nemen. Fluxys verwerft via de deal in een klap een belang van 27,5 procent in Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), een van de grote drie gasnetbedrijven in Brazilië.

TBG baat in het zuiden van Brazilië het gasnet uit met een pijpleidingennetwerk van 2.600 kilometer en de Gasbol-pijpleiding waarmee dagelijks 30 miljoen kubieke meter aardgas vanuit Bolivia naar Brazilië vervoerd kan worden. TBG levert gas aan 2 miljoen Braziliaanse gezinnen.

Fluxys en de verkoper willen geen overnameprijs bekendmaken. Maar het gaat om een substantiële deal. De gereguleerde activa van TBG worden gewaardeerd op 4,18 miljard Braziliaanse real (645 miljoen euro). Het belang van 27,5 procent dat Fluxys overneemt zou dan 177 miljoen euro waard zijn.

Met de overname doet Fluxys voor het eerst een opmerkelijke stap buiten Europa. Dat de gasnetbeheerder zijn horizon verruimt, komt deels door de Europese energietransitie naar een koolstofvrije economie. ‘Aan de ene kant mikken we op innovatieve projecten rond nieuwe energiedragers als waterstof en biomethaan. Daarvoor kunnen we ons bestaande netwerk inschakelen. Want op lange termijn is aardgas in België en Europa een aflopend verhaal’, zegt Fluxys-voorzitter Daniël Termont.

Aan de andere kant kijkt Fluxys naar regio’s waar aardgas nog wel een sterke groei kent, zoals Azië of Latijns Amerika, legt Termont uit. De Belgische gasgroep kijkt ook nadrukkelijk naar lng, vloeibaar aardgas, waarin dochter Fluxys Belgium pionierde met de terminal in Zeebrugge.

Lng-projecten

Die internationale focus blijkt ook uit de recente opening van een kantoor in Singapore. ‘Vandaaruit willen we lng-activiteiten ontwikkelen’, zegt Fluxys-woordvoerder Laurent Remy. Maar ook in Latijns-Amerika heeft Fluxys een goede reputatie en wordt het bedrijf gevraagd voor lng-projecten, legt Termont uit.

Het lijkt dan vreemd dat Fluxys in TBG stapt, een klassiek pijpleidingennet dat niets met lng te maken heeft. Die participatie is het bruggenhoofd voor de Belgische groep in Latijns-Amerika en moet een startpunt worden voor verdere expansie in de regio. ‘We krijgen er ook een voet mee aan de grond om de markt te leren kennen’, zegt Termont.

Op termijn kan het belang van 27,5 procent in TBG nog toenemen. De Braziliaanse oliereus Petrobras controleert nog 51 procent van het pijpleidingenbedrijf, maar daar zal verandering in komen. Petrobras, dat al jaren gebukt gaat onder corruptieschandalen, staat onder druk van de concurrentieautoriteiten om activa te verkopen. TBG staat op een lijstje van af te stoten participaties. ‘Als we aandeelhouder zijn, kunnen we onze voorkooprechten uitoefenen en een groter belang verwerven’, zegt Termont.

De voormalige Gentse burgemeester benadrukt dat TBG ook financieel een aantrekkelijk overname is. De recentste jaarcijfers leren dat TBG de omzetten jaarlijks zag groeien, nettowinstmarges van meer dan 37 procent realiseerde en forse dividenden uitbetaalde.

Liberalisering

Voor zijn Braziliaanse intrede kan Fluxys zijn ervaring in de Europese liberalisering als troefkaart uitspelen. In Brazilië loopt die liberalisering nog volop. ‘We hebben op het vlak van regulering heel veel expertise die we daar kunnen inbrengen’, zegt Remy. ‘Ook in België en Duitsland hebben we de liberalisering van de markt begeleid. Die kennis kunnen we hergebruiken in landen als Brazilië.’

Fluxys werd twee decennia geleden afgesplitst van de Belgische gasinvoerder Distrigas. Het groeide uit van een lokale monopolist tot een Europese gasoctopus met tentakels in een tiental Europese landen. Fluxys heeft onderzeese pijpleidingen naar het VK, een gasinvoerterminal in Duinkerke, pijpleidingen in Duitsland en Zwitserland en participeert in het Griekse gasnet en de splinternieuwe pijpleiding TAP om aardgas uit Azerbeidzjan naar Europa te transporteren.

Dat netwerk maakt Fluxys een speler uit de top vier in Europa. Die groei in Europa kwam er onder impuls van hoofdaandeelhouder Publigas, een holding van de Belgische gemeenten. Ze gebruikten de inkomsten van de verkoop van Distrigas om Fluxys verder uit te bouwen in het buitenland.

Voor de Europese expansie trok Publigas het kapitaalkrachtige Canadese pensioenfonds CDPQ uit Québec aan als minderheidsaandeelhouder. De federale investeringsholding FPIM heeft een klein belang.

‘De nieuwe strategie heeft de steun van onze aandeelhouders’, zegt Fluxys-woordvoerder Remy. Opmerkelijk, aandeelhouder CDPQ zette vorige zomer ook al een stap op de Braziliaanse gasmarkt. Toen nam het met Electrabel-eigenaar Engie een belang in TAG, een andere Braziliaanse gasnetbeheerder. TAG, TBG en NTS zijn de grote drie gasnetbeheerders in Brazilië. Het land telt ruim 9.400 kilometer pijpleidingen, waarvan bijna een derde in handen is van TBG.

Voor alle duidelijkheid, de investering van Fluxys staat los van de Belgische dochter Fluxys Belgium, die op de beurs noteert. Die kende vorig jaar een forse groei dankzij de ingebruikname van een vijfde opslagtank in Zeebrugge. Die kwam er na een groot meerjarencontract voor de overslag van Russisch gas.

In de eerste jaarhelft verdubbelde het aantal lng-schepen in Zeebrugge. Dat betekent niet dat meer gas werd ingevoerd. Zeebrugge doet steeds meer dienst als plek waar gas van het ene schip naar het andere kan worden gepompt, of waar kleinere schepen lng komen tanken.

Dit jaar trekt Fluxys Belgium het Kanaal over om te experimenteren met waterstof. Het gaat er samen met zijn Britse sectorgenoot National Grid op een militaire testsite onderzoeken of oude aardgasleidingen aangepast kunnen worden voor het transport van waterstof. Het bedrijf ontrolde ook plannen om samen met Colruyt een waterstoffabriek in Zeebrugge te bouwen.