Gascentrale in Wallonië moet CO₂ afvangen

Wallonië behoudt de voorwaarde dat het energiebedrijf Eneco CO₂ moet afvangen als het een nieuwe gascentrale bouwt. Dat kan een hypotheek leggen op de bouw van gascentrales in Wallonië.

De kernuitstap en de komst van gascentrales ter vervanging leiden tot verdeeldheid in de Waalse regering. Zowel Waals minister van Milieu Céline Tellier (Ecolo) als minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR) had tot maandag 22 maart de tijd om zich uit te spreken over de vergunning van het energiebedrijf Eneco voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Manage, in Henegouwen. In de eerder toegekende voorlopige vergunning werd de voorwaarde opgenomen dat Eneco 30 procent van de CO 2 van de centrale moest afvangen. Het bedrijf ging tegen die beslissing in beroep omdat de afvangtechnologie nog niet op punt staat en het project volgens Eneco onbetaalbaar zou worden.

De beslissing van de Waalse regering werd zowel in de Wetstraat als in de energiesector met spanning afgewacht. Als de voorwaarde van CO 2 -captatie overeind bleef, kon dat een precedent worden en een mogelijk struikelblok voor andere projecten zoals de gascentrales die Electrabel en Luminus op het oog hebben in Wallonië. Als meerdere projecten sneuvelen, kan de kernuitstap die de federale regering nastreeft in het gedrang komen.

Compromis à la Belge

De Waalse ministers Borsus en Tellier raakten het niet eens over het project van Eneco. De liberaal wilde de vergunning weigeren op basis van de bezwaren van enkele omwonenden, terwijl de Ecolo-minister wel geneigd leek de bekommernis van Eneco te volgen. Het resultaat is een compromis à la Belge. De Waalse regering neemt geen standpunt in en dus blijft de voorlopige vergunning die eerder door een gedelegeerde ambtenaar was toegekend overeind. Ook de volgens Eneco ‘totaal onrealistische’ voorwaarde om CO 2 af te vangen blijft gelden.

Als CO₂ afvangen echt niet lukt, vragen we een beetje realisme van de overheid. Mark Van Hamme Woordvoerder Eneco

Eneco hoopt dat de overheid alsnog bijdraait. ‘We zijn tevreden dat we nog een vergunning hebben’, zegt woordvoerder Mark Van Hamme. ‘Onze projectteams zullen nu nagaan tegen welke kostprijs en onder welke voorwaarden we aan die vereiste van CO 2 -afvang tegemoet kunnen komen. Maar als het echt niet anders kan, vragen we een beetje realisme van de overheid. We hopen dan dat ze die voorwaarde nog wil herzien. Wij stellen een andere oplossing voor, waarbij we de CO 2 -impact beperken door de centrale zodra dat kan op groene waterstof of groen gas te laten draaien.’