Gasfactuur Vlaamse gezinnen verdrievoudigd in jaar tijd

De Europese energieprijzen zijn maandag opnieuw door het dak gegaan. Consumenten zien de gas- en elektriciteitsfactuur almaar grotere happen uit hun budget nemen.

De aanhoudende Europese energiecrisis laat zich almaar pertinenter voelen in de portefeuille van de Vlaamse gezinnen. Uit de boordtabellen van de energieregulator CREG blijkt dat zowel de gas- als de elektriciteitsfactuur in een jaar tijd geëxplodeerd is.

In haar recentste update berekende de CREG dat de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin in november 2021 1.319,27 euro bedroeg, tegenover 914,67 euro in november 2020. De gasfactuur kende een nog explosievere stijging, van 934,90 euro in november 2020 naar 2.708,68 euro dit jaar, net geen verdrievoudiging.

Bij die cijfers hoort wel de nuance dat de CREG in haar berekeningswijze geen rekening houdt met wie nog een lopend vast contract heeft. Het bedrag is de weergave van wat iemand die in november een contract heeft afgesloten op jaarbasis voor zijn gas- of elektriciteitsfactuur betaalt.

'Dat verschil tussen variabele en vaste tarieven is inderdaad belangrijk', zegt Stephane Pirotte, die de marktevoluties opvolgt voor de Franse energieleverancier Engie. In België heeft 35 procent van de gezinnen een variabel contract voor elektriciteit en 45 procent voor aardgas. 'Maar de energiecrisis en de stijgende prijzen worden ontegensprekelijk voor iedereen in de samenleving, zowel bedrijven als consumenten, tastbaar.'

Alarmbellen

De alarmbellen op de Europese energiemarkt gingen maandag opnieuw op rood. De Nederlandse TTF-future, de referentieprijs voor aardgas in Europa, sloot op 147 euro per megawattuur, een recordniveau en een verachtvoudiging tegenover begin dit jaar.

Ook de elektriciteitsprijs, die sterk samenhangt met de gasprijs, ging in alle Europese landen door het dak. De Franse elektriciteitsprijs staat - mede door problemen met stilligende kerncentrales - op het hoogste niveau sinds 2009.

Koude winter

De energiemarkt is ontwricht door een combinatie van geopolitiek getouwtrek en meteorologische omstandigheden. 'Door het herstel van de economie begin dit jaar is de vraag omhooggeschoten', zegt Pirotte. 'De koude winter van 2021 maakte dat tot in april en mei gestookt werd. Door die verhoogde vraag bleef het gas duur en raakten de Europese voorraden in de zomer - wanneer de prijs traditioneel zakt - onvoldoende aangevuld.'

Bovendien rekent België vooral op de invoer van gas uit Noorwegen en Rusland. Maar de Russische militaire manoeuvres aan de grens met Oekraïne en de onzekerheid over de ondergrondse gaspijplijn Nord Stream 2 maken van Rusland een minder betrouwbare partner. 'Lng-schepen met vloeibaar aardgas uit onder meer Qatar en de VS zijn dan een alternatief, maar die voeren de jongste maanden vooral naar de lucratievere Aziatische markt', zegt Pirotte.

Door een gebrek aan wind en de problemen met de Franse kerncentrales was er al zenuwachtigheid op de energiemarkt. Daar kwamen maandag nog eens berichten bij over vriesweer in delen van Europa, dat mogelijk de energievraag stuwt. Bovendien circuleerden maandag verontrustende berichten over een beperkte gastoevoer uit Rusland in januari 2022.

Structureel

Maar niet alleen op de per definitie volatiele spotmarkt ontspoort de energieprijs. De Belgische groothandelsprijs voor elektriciteitslevering voor volgend jaar staat op het hoogste niveau in jaren en is sinds begin 2021 vervijfvoudigd. Ook de prijzen voor contracten met levering in 2023 en 2024 schieten omhoog. Het geeft aan dat de markt almaar meer verwacht dat de huidige krapte weleens lang kan aanhouden.

'Het toont dat bepaalde elementen mogelijk structureel zijn, los van plotse productieproblemen of weersomstandigheden', zegt Stéphane Bocqué van Febeg, de federatie van energieleveranciers. 'De vraag naar aardgas zal de komende jaren wereldwijd hoog blijven, al is het maar omdat het een populaire bron is om de transitie naar hernieuwbare energie te maken.'