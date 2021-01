Gasplannen Fluxys brengen gemeenten tot in Brazilië

Gasnetbeheerder Fluxys spreidt zijn vleugels van Zeebrugge tot Singapore en Brazilië. Die koerswijziging roept vragen op over het gemeentelijk aandeelhouderschap, de risico's en de klimaatdoelstellingen.

Fluxys kondigde dinsdag een participatie aan in de Braziliaanse uitbater van gaspijpleidingen TBG. De deal, die geschat wordt op ruim 177 miljoen euro, is opmerkelijk omdat het voor de eerste keer is dat Fluxys buiten het Europese continent investeert. Bij het vroegere Tractebel werd geapplaudisseerd toen het grote projecten in Latijns-Amerika opzette, maar bij Fluxys wordt die internationalisering anders bekeken, omdat het bedrijf nog voor 77,5 procent in handen is van de gemeenten via de holding Publigas.

Fluxys leek bij de energieliberalisering het saaie broertje van gasinvoerder Distrigas - de beheerder van een enkele gasbuizen in België - maar het bedrijf startte een expansieverhaal. Daardoor behoort het tot de grootste vier gasnetbeheerders in Europa. Het bouwde mee een gasinvoerterminal in Frankrijk en een pijpleiding in de Balkan die gas uit Azerbeidzjan naar Europa voert.

Fluxys trok ook op overnamepad in Duitsland, Zwitserland en Griekenland. Al was er nog een veelvoud aan gemiste deals, omdat Fluxys als conservatieve bieder overvleugeld werd door investeringsfondsen. Al die investeringen pasten min of meer in het credo van investeren in Europese infrastructuur die extra gasstromen naar België kan brengen. Dat had twee doelen: de bevoorradingszekerheid garanderen en de Belgische gasleidingen intensiever gebruiken.

Die gasknooppuntstrategie werpt haar vruchten af, vindt Andries Gryffroy (N-VA), de voorzitter van Publigas. ‘Buitenlandse gebruikers betalen mee voor de infrastructuur in België. Hoe meer in het knooppunt passeert, hoe goedkoper. Van die lagere prijzen profiteert ook de Belgische consument. Gas is voor een bedrijf in België goedkoper dan in Duitsland.’

Mede door het koele Europese beleid rond aardgas besloot Fluxys om ook buiten Europa te investeren, maar een gaspijplijn in Brazilië en plannen voor terminals voor vloeibaar aardgas (lng) Latijns-Amerika en Azië hebben niet direct een link met het Belgische gasnet. Er rijzen ook vragen over de financiële betrokkenheid van de gemeenten. De gemeenten trekken hun portefeuille niet open voor de groei van het gasbedrijf. De investeringen van Fluxys gebeurden dankzij de instap van partners als het Canadese fonds CDPQ en de federale holding FPIM, en via de cash van eerdere investeringen in de energiesector. Publigas en co. leveren mooie dividenden op die even traditioneel als essentieel zijn voor de gemeentekas.

Profiel Fluxys Belgisch gasinfrastructuurbedrijf dat via overnames uitgroeide tot een van de grootste vier spelers in Europa.

Fluxys' Belgische dochter Fluxys Belgium noteert op Euronext Brussel.

Omzet: 1,1 miljard euro.

Nettowinst: 214,2 miljoen euro.

Activa (2019): 6 miljard euro.

Werknemers: 1.200.

De gemeentelijke holding Publigas bezit 77,5 procent van de aandelen.

Investeringen buiten de grenzen zijn nodig om te kunnen groeien, legt Ludo Kelchtermans uit. Hij is bestuurder bij Fluxys en CEO van Nuhma, het klimaatbedrijf waarmee de Limburgse gemeenten fors investeerden in groene energie. ‘Als de gemeenten onder de kerktoren blijven, zullen er ook geen dividenden meer zijn. Dat geldt voor Fluxys, maar ook voor andere bedrijven. Stroomnetbeheerder Elia haalt een groot deel van zijn winst uit Duitsland. Ook onze windenergiebedrijven moeten naar het buitenland, want hier is onvoldoende ruimte. Zelfs in de afvalsector zullen we over de grens moeten kijken.’

Niet consequent

Beleidscoördinator Benjamin Clarysse van milieubeweging BBL bekritiseert de plannen van Fluxys. ‘Het bedrijf investeert buiten Europa, omdat Europa geen fossiele brandstoffen meer wil. Dat is niet consequent van de gemeentelijke aandeelhouders. Het overgrote deel van de gemeenten heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend om maatregelen te nemen voor het klimaat, maar in het buitenland investeren ze mee in fossiele energie. Het is ook een risico, want die activa kunnen hun waarde verliezen als internationale klimaattoppen strengere doelstellingen afspreken.'

Gryffroy ziet echter een rol voor Fluxys in de energietransitie. ‘Het bedrijf heeft infrastructuur en kennis over het vervoer van aardgas. Het zal die ook gebruiken voor andere moleculen, zoals van groen gas, waterstof en CO 2 , maar het aardgasverbruik zal eerst nog een tijd groeien, omdat het minder propere fossiele brandstoffen vervangt.' Gryffroy verwijst naar landen als Duitsland en Polen, waar gas bruinkool vervangt. 'En in Latijns-Amerika en Zuid-Oost-Azië is het een milieuvriendelijker alternatief voor steenkool, aardolie of hout.'