Gasprijs op nieuw recordniveau

De aardgasprijs bereikt nieuwe records, door onrust over Rusland en Oekraïne en lage voorraden.

Met 130,70 euro (+12,6%) voor een megawattuur geleverd in januari heeft de aardgasprijs weer een record bereikt. De Nederlandse TTF-gasprijs, ook in ons land een veelgebruikte referentie, ging in een week 45 procent hoger door nieuwe bezorgdheid over Rusland en Oekraïne. Analisten waarschuwen dat de hoge gasprijzen mogelijk niet verdwijnen na de winter en dat er ook in 2022 een effect zal zijn.

De fossiele brandstof staat nu hoger dan op zijn eerste piek van 116,50 euro begin oktober, toen er al ongerustheid was over de Europese gasbevoorrading deze winter. Eind oktober zakte de gasprijs wat, maar door nieuwe bekommernissen zitten de prijzen weer in de lift. Een jaar geleden werd eenzelfde hoeveelheid gas nog voor 17 euro verhandeld.

45 % De TTF-referentieprijs voor aardgas ging in een week 45 procent hoger.

De militaire manoeuvres van Rusland aan de grens met Oekraïne blijven de grootste bron van bezorgdheid bij energiebedrijven en -handelaren. Dat de Russische president Vladimir Poetin zowat 100.000 manschappen en divers militair materieel - van tanks tot drones - in het grensgebied heeft gestationeerd, wakkert de vrees voor een militair conflict aan. Dat leidt tot onzekerheid over de bevoorrading.

Rusland is de grootste gasleverancier van Europa en leverde vorig jaar 44 procent van het geïmporteerde aardgas van de Europese Unie. Een groot deel daarvan komt via Oekraïne. De alternatieve onderzeese pijplijn Nord Stream 2 kan Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland voeren, maar daar zijn geopolitieke spanningen over. Het dichthouden van die pijplijn zet Rusland zwaar onder druk, maar beperkt het aanbod en stuwt de prijzen hoger.

Slecht moment

De spanningen op de gasmarkt komen op een slecht moment. Aan het begin van de winter zijn de Europese gasvoorraden voor 62,4 procent aangevuld. Dat is fors onder het gemiddelde van 79,1 procent in het voorbije decennium. ‘Met de huidige Russische export kunnen de gasvoorraden bij normale weersomstandigheden tegen eind maart onder 15 procent zakken, een laagterecord’, zegt Massimo Di-Odoardo van het energieconsultancybureau Wood Mackenzie. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor extra verbruik bij een koude winter.