'Gazon sproeien heeft geen enkele zin'

De Watergroep verwacht geen aanvoerproblemen bij een mogelijke nieuwe droge zomer. Toch roept de grootste Vlaamse watermaatschappij burgers op minder drinkwater te verspillen.

Ondanks twee opeenvolgende droge zomers maakt De Watergroep zich geen zorgen over de watertoevoer in Vlaanderen. De waterreserves van het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen zijn voldoende groot om een eventuele nieuwe hete zomer op te vangen. Dat zei CEO Hans Goossens vrijdag bij de voorstelling van de jaarresultaten.

De Watergroep staat naar eigen zeggen klaar voor een mogelijke nieuwe snikhete zomer. De spaarbekkens van het bedrijf zijn dit jaar beter gevuld dan in 2018. Toen waren er werken aan het grootste bekken, in het Oost-Vlaamse Kluizen, waardoor de bekkens niet volledig vol waren.

Ondanks de sterke droogte zag De Watergroep het waterverbruik bij haar klanten vorig jaar amper stijgen. Het bedrijf noteerde een gefactureerd verbruik van 137 miljoen kubieke meter (+4,4%), maar wijt dat aan de overname van elk gemeenten in de rand rond Brussel. Het gemiddelde jaarverbruik per aansluiting ('aftakking') daalde zelfs tot 70 kubieke meter.

'Vorig jaar is het waterverbruik niet erg gestegen omdat we in 2017 al een eerste droge zomer hadden', zegt Goossens. 'Toen lag het verbruik wel een pak hoger dan in 2016. Maar door de droogte is het bewustzijn voor de waterproblematiek gegroeid.' Zo was er in West-Vlaanderen tijdelijk een sproeiverbod voor landbouwbedrijven en mochten particulieren hun auto niet wassen met water.

De Watergroep - Grootste Vlaamse watermaatschappij - Balanstotaal (2018): 1,67 miljard euro - Omzet: 760 miljoen euro - Nettowinst: 28 miljoen euro - Produceert 130 miljoen kubieke meter drinkwater - Klanten: 3,2 miljoen in 177 Vlaamse gemeenten - Eigendom van die gemeenten (75%) en het Vlaamse Gewest en de provincies (25%)

Peilputten

De Watergroep moet wel inspelen op de impact van het veranderende klimaat. 'Veel mensen zullen het niet geloven maar de gemiddelde neerslag op het hele jaar is het voorbije decennium licht gestegen', zegt Goossens. 'Er valt veel meer regen in de winter en veel minder in de zomer. We moeten dus meer water kunnen opvangen in de winter om overstromingen te vermijden. En voor de droge zomer moeten we meer opslagmogelijkheden maken.'

De Watergroep investeert daarom in extra infrastructuur. Zo automatiseert het bedrijf zijn peilputten, zodat het waterpeil beter opgevolgd kan worden. Ook boort het nieuwe bronnen aan.

Door de extra investeringen zal de waterfactuur volgens Goossens de komende jaren zeker niet dalen. Door de integratie van de kosten voor de verwerking van afvalwater en de waterzuivering ging de waterrekening van de Vlaming de voorbije jaren al fors omhoog. Maar volgens Goossens is de prijs van het pure drinkwater de voorbije jaren minder sterk gestegen dan de inflatie.

Besparen

De burger kan de waterfactuur alleen doen dalen door spaarzamer om te gaan met water. Hans Goossens CEO De Watergroep

'De burger kan de waterfactuur alleen doen dalen door spaarzamer om te gaan met leidingwater', zegt de CEO van De Watergroep.

In Vlaamse huishoudens wordt gemiddeld amper 3 procent van het water uit de kraan gebruikt om te drinken of om voeding klaar te maken. Het toilet is goed voor een derde van het waterverbruik. 90 procent van het kraantjeswater verdwijnt in het riool.