Gazprom schroeft gasleveringen aan Engie terug

'Rusland gebruikt gas overduidelijk als een oorlogswapen en we moeten ons voorbereiden op het ergst mogelijke scenario van een volledige onderbreking van de leveringen', zei de Franse minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher. Tegelijk zegt het Franse ministerie van Energie dat de aankondiging van Gazprom de energiebevoorrading in het land niet in gevaar brengt.

Engie haalde in 2021 een vijfde van zijn gas uit Rusland, maar dat aandeel zou de jongste maanden fors afgenomen zijn. De groep gaf nog geen commentaar op de vraag of er een impact is op de Belgische klanten of de gascentrales van Electrabel. Traditioneel komt het grootste volume daarvoor echter uit Noorwegen, Nederland en via lng-schepen uit andere landen.