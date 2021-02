Gebrek aan concurrentie kan subsidies gascentrales opdrijven

De energiewaakhond CREG waarschuwt dat de subsidies voor gascentrales meer kunnen kosten dan de geschatte 253 miljoen euro per jaar. Bedrijven kunnen meer subsidies vragen dan strikt noodzakelijk.

De beslissing van BASF om geen nieuwe gascentrale te bouwen in de haven van Antwerpen veroorzaakt politieke zenuwachtigheid. Het chemiebedrijf wilde samen met Engie een grote nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale bouwen, maar annuleert het plan wegens de economische onzekerheid. Het project zal niet meedingen naar de subsidies (CRM) die voldoende capaciteit moeten garanderen als in 2025 de kerncentrales sluiten.

Kamerlid Leen Dierick, van de coalitiepartij CD&V, zei dinsdag in de Kamer ‘bezorgd’ te zijn. Ze vroeg minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een overzicht van de projecten die nog in de running zijn. De minister zei zich niet te kunnen uitspreken over individuele projecten, maar ze verzekerde dat er meer projecten zijn dan nodig.

Hoeveel kandidaten nieuwe gascentrales willen bouwen, wordt cruciaal, zowel voor de bevoorradingszekerheid als voor de kostprijs van het subsidiemechanisme. Het doel is de eerste subsidies in oktober in een veiling toe te wijzen aan de investeerders die de minste steun vragen. Naarmate meer concurrentie speelt, is de verwachting dat investeerders met minder subsidies tevreden zijn. Veel gegadigden kunnen de factuur drukken.

Oversubsidiëring

Over de kostprijs is er onduidelijkheid. Zowel de meerderheid en de oppositie als de energiewaakhond CREG bekritiseerden een recente kostenraming van de consultant Haulogy. Die schat dat de subsidies hooguit 253 miljoen euro per jaar kosten, een pak minder dan een eerdere raming van 600 miljoen. De subsidieplafonds en beperkingen drukken de kosten

Het gevaar op oversubsidiëring is reëel. Andreas Tirez Directielid CREG

Maar de nieuwe studie gaat ervan uit dat investeerders net genoeg subsidies aanvragen om hun project rendabel te krijgen. Volgens de CREG is die aanname niet realistisch. Energiebedrijven zullen zich ook strategisch positioneren. Als ze weten dat er weinig concurrentie is, kunnen ze meer subsidies claimen dan noodzakelijk. Bestaande elektriciteitscentrales die zonder subsidies rendabel kunnen draaien, dingen misschien toch mee als ze weten dat de overheid weinig alternatieven heeft. ‘Het gevaar op oversubsidiëring is reëel’, waarschuwde CREG-directielid Andreas Tirez.

Meerdere parlementsleden delen zijn bezorgdheid. Sp.a-Kamerlid Kris Verduyckt spreekt van ‘knipperlichten’. Volgens Bert Wollants (N-VA) is de kostenraming een grove onderschatting. ‘De minister kan zich het best niet te veel baseren op het bedrag van 253 miljoen euro. Ik denk dat uit de veiling een veel hoger kostenplaatje zal komen.’