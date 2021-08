Geen enkele gascentrale al zeker van vergunning

Hoewel vier projecten in Wallonië en één in Vlaanderen al een vergunning hebben gekregen om gascentrales te bouwen, is geen enkele investeerder al zeker. Ook tegen het project van Luminus in Wondelgem loopt een beroepsprocedure.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) krijgt een nieuw vergunningsdossier voor een gascentrale op haar bord. Het energiebedrijf Luminus ontving in mei van de provincie Oost-Vlaanderen als eerste een omgevingsvergunning voor een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale in Wondelgem. Het zette daarmee een belangrijke stap om mee te kunnen dingen naar de CRM-subsidies die nieuwe productiecapaciteit moeten creëren om de sluiting van de kerncentrales op te vangen.

Maar de Gentse actiegroep Tegengas vocht de komst van de gascentrale van 230 megawatt (MW) in de Gentse haven aan. Het burgercollectief maakte woensdag bekend dat zijn beroep ontvankelijk is verklaard, waardoor de vergunning voorlopig is geschorst. Demir moet nu oordelen of de gascentrale effectief haar vergunning krijgt. Na advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie hakt ze vermoedelijk begin oktober de knoop door.

De essentie Door een beroep van de actiegroep Tegengas is de vergunning voor de nieuwe gascentrale van Luminus in Wondelgem voorlopig geschorst.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) moet nu in beroep oordelen of het project zijn omgevingsvergunning mag behouden.

Voor verschillende projecten dreigen de vergunningen te laat te komen om nog in aanmerking te komen voor subsidies.

Ook in Wallonië kampen gascentrales met beroepsprocedures.

Deadline nadert

Maar verschillende kandidaat-investeerders botsen op vergunningsproblemen. Het meest verrassend was Vilvoorde, waar de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant eind juli een vergunning weigerde aan Engie Electrabel. Op aangeven van N-VA-gedeputeerde Gunther Coppens legde de provincie een gunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie naast zich neer. Electrabel bekijkt of het bij Demir in beroep gaat tegen de beslissing, maar het bedrijf vreest dat een uitspraak te laat zal komen om nog mee te kunnen doen aan CRM.

Hoewel een vergunning niet noodzakelijk is om mee te dingen naar subsidies lijkt geen enkele investeerder bereid die sprong te wagen. Als bedrijven subsidies toegezegd krijgen, hangen er boetes aan vast als ze hun engagement toch niet kunnen nakomen, bijvoorbeeld wanneer hun vergunning niet rond raakt. De facto zal iedere investeerder dus een goedgekeurde vergunning willen voor de deadline van 30 september, het laatste moment waarop grote projecten een subsidieaanvraag kunnen indienen in de CRM-veiling.

Als ik de adviezen mag geloven, zijn er weinig redenen om een vergunning te weigeren in Vilvoorde, dus zal Demir allicht het knoeiwerk van de Vlaams-Brabantse deputatie tenietdoen. Robrecht Bothuyne Vlaams Parlementslid CD&V

Voor Vilvoorde wordt dat moeilijk. Als Electrabel in beroep gaat, zou Demir pas tegen december uitsluitsel moeten brengen of het bedrijf toch een vergunning krijgt. ‘We bekijken al onze opties’, zegt Electrabel-woordvoerder Nele Scheerlinck. ‘We hebben tot eind deze maand om te beslissen of we in beroep gaan.’

Vlaams coalitiepartner CD&V verhoogt alvast de druk op Demir, die liever twee kerncentrales ziet openblijven dan nieuwe gascentrales met hun bijhorende CO 2 -uitstoot. ‘Ik ga ervan uit dat ze het dossier in Vilvoorde net als alle dossiers op zijn merites beoordeelt’, zegt energiespecialist en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. ‘Als ik de adviezen mag geloven, zijn er weinig redenen om een vergunning te weigeren in Vilvoorde, dus zal Demir allicht het knoeiwerk van de Vlaams-Brabantse deputatie tenietdoen.’

Demir beschikt

Demir heeft voor alle Vlaamse projecten de sleutels in handen. RWE ging in beroep tegen de weigering in Dilsen-Stokkem en voor een gascentrale van het chemiebedrijf Tessenderlo (900 MW) zou ze tegen eind oktober in eerste aanleg moeten beslissen over een vergunning. Voor een uitspraak in Dilsen-Stokkem heeft Demir in principe tot midden december, maar dat is ver voorbij de deadline van eind september wanneer de subsidieveiling wordt afgeklopt.

Het is niet onze bedoeling de termijnen tot het uiterste uit te putten. Het is voor alle dossiers belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Woordvoerder Zuhal Demir

‘Het is niet onze bedoeling de termijnen tot het uiterste uit te putten’, zegt Andy Pieters, woordvoerder van Demir. ‘Wellicht komt er een beslissing over Dilsen-Stokkem in september en voor Tessenderlo eind oktober. Het is voor alle dossiers belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zeker omdat zelfs na een vergunningsbeslissing van de minister nog hoger beroep mogelijk is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De kans is groot dat actiegroepen die mogelijkheid benutten, en dan zit je al snel in juni volgend jaar vooraleer vergunningen helemaal vrij zijn van beroep en er echt zekerheid over is.’

Ook Waalse gascentrales botsen op beroepen

Ook in Wallonië, waar al vier vergunningen werden afgeleverd, is de race nog niet gelopen. Eneco heeft een vergunning op zak in Manage (870 MW), maar het bedrijf kreeg de voorwaarde opgelegd om twee derde van de CO 2 af te vangen. Die technologie staat nog niet op punt, is duur en volgens Eneco onhaalbaar. Bovendien loopt nog een beroep van een buurtcomité bij de Raad van State.