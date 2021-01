Gemeenten investeren in windturbines Luminus

De energieleverancier Luminus sluit een akkoord met 168 Vlaamse gemeenten om die te laten investeren in windparken op hun grondgebied. Daarvoor richten ze Zo-Fier op.

Via Zefier, een investeringsmaatschappij voor groene energieprojecten, investeren 168 Vlaamse gemeenten al in tal van windparken van de energiereus Electrabel, de onafhankelijke ontwikkelaar Storm en enkele zonne- en windparken die eigendom zijn van de Nederlandse stroomleverancier Eneco.

Daar komt nu een strategische samenwerking bij met Luminus, het nummer twee op de Belgische stroommarkt en een dochter van de Franse groep EDF . Luminus (55%) en Zefier (45%) richten samen het vehikel Zo-Fier op, waarmee de gemeenten kunnen participeren in nieuwe windparken van Luminus.

Eén project is al zeer concreet: de gemeente Eeklo verwerft een minderheidsbelang in een nieuwe windturbine op haar grondgebied. 'De gemeente waar het project is gelegen, krijgt de eerste keuze om een belang tot 49 procent te nemen. Als die niet het hele bedrag voor haar rekening wil nemen, krijgen de aangrenzende gemeenten een kans en nadien de gemeenten daarnaast', zegt Zefier-directeur Philipe Rossie.

Eeklo nam meteen het volledige bedrag op en zal 45 procent bezitten. De gemeente is een voortrekker in windenergie met nog 22 turbines van verschillende ontwikkelaars op haar grondgebied. Luminus en Zefier hebben in de pijplijn nog veel andere windparken in verschillende stadia van ontwikkeling. Een tiental projecten (16 turbines) - goed voor 50 megawatt - zouden de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.

Draagvlak

Er moet nog veel gebeuren om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Met een breed draagvlak kunnen we sneller gaan. Nico De Bie Woordvoerder Luminus

Luminus wil met de instap van de gemeenten het draagvlak voor windenergie vergroten en inzetten op lokale verankering. 'Er moet nog veel gebeuren om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Met een breed draagvlak kunnen we sneller gaan', zegt woordvoerder Nico De Bie. Het bedrijf sloot in de Waalse regio ook al een gelijkaardig akkoord met de intercommunales Ideta en Idea.

De windenergiesector beschouwt burgerparticipatie al langer als de manier om te voorkomen dat projecten sneuvelen door ontevreden buurtbewoners of ellenlange procedureslagen over vergunningen. Windcoöperaties als Ecopower hebben de basis gelegd, maar ook alle andere ontwikkelaars hebben structuren om omwonenden of gemeenten te laten participeren.

'Windprojecten verlopen vlotter als de gemeenten van bij het begin mee zijn. Als mensen stapsgewijs bij de plannen betrokken worden, kunnen die soms nog worden bijgestuurd om bezwaren weg te nemen', zegt Rossie.