Gemeenten stoppen extra geld in stroomnet

De stroomintercommunale Publi-T werkt aan een kapitaalverhoging van 165 miljoen euro. Met het geld willen de Belgische gemeenten hun belang in de stroomnetbeheerder Elia op peil houden.

Elia voerde in juni een kapitaalverhoging door van 435 miljoen euro. Publi-T, een vehikel van de Belgische gemeenten en de grootste aandeelhouder van Elia (44,9%), nam deel aan die kapitaalronde en legde 195 miljoen euro op tafel. Omdat die middelen niet onmiddellijk beschikbaar waren, sloot Publi-T een overbruggingslening af van 165 miljoen euro. De nieuwe kapitaalverhoging moet toelaten om die lening weer af te lossen.

De grotere intercommunales hebben nog een voldoende grote spaarpot en hoeven geen geld te vragen uit de gemeentekas.

Tijdens een bijzondere algemene vergadering op 2 oktober gaven de aandeelhouders van Publi-T groen licht voor de kapitaalronde, zo vernam De Tijd. De aandeelhouders, 30 intercommunales waarin verschillende gemeenten zich groeperen, krijgen nu tot eind dit jaar om te beslissen of ze mee stappen in de kapitaalverhoging. De grotere spelers zouden nog een voldoende grote spaarpot hebben om in te tekenen op de kapitaalronde, of ze hebben nog marge om daarvoor extra leningen aan te gaan zodat ze geen geld moeten vragen uit de gemeentekas. Als enkele kleinere spelers toch niet deelnemen, zijn er traditioneel een paar van de grotere spelers die een kapitaalverhoging aangrijpen om hun belang nog iets te verhogen.

De gemeentelijke participatie in Elia levert al jaren een gestaag groeiende dividend op. Door mee te stappen in de kapitaalverhoging tonen de gemeenten hun ambitie om hun belang in de hoogspanningsnetbeheerder niet te laten verwateren.