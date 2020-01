Gent krijgt dan toch een biomassacentrale

De biomassacentrale die vier jaar geleden door toenmalig minister Annemie Turtelboom werd afgeschoten, komt er toch. In een fel afgeslankte versie gaat ontwikkelaar BEE houtafval verbranden in de Gentse haven.

Het eens zo gecontesteerde biomassaproject in Gent krijgt een tweede leven. Ontwikkelaar Belgian Eco Energy (BEE) heeft de financiering rond om voor 100 miljoen euro een nieuwe biomassacentrale te bouwen op de Coal Terminal in de Gentse haven. Behalve elektriciteit zal de centrale warmte genereren, die via leidingen aan de omliggende havenbedrijven geleverd wordt.

Profiel BElgian Eco Energy (BEE) Wat: bouwt als projectontwikkelaar windmolens, zonnepanelen en biomassaprojecten, en levert de geproduceerde stroom aan kmo’s en industriële klanten. Opgericht: in 2012, door Michael Corten en Christophe Surleraux. Eigenaars: het management heeft 51 procent in handen. De rest van de aandelen zit bij een paar Belgische en Franse ondernemersfamilies, waaronder de familie Janssen (UCB, Solvay). Omzet (2018): 14 miljoen euro. Bedrijfsresultaat: -349.000 euro. Werknemers: 30.

Het nieuwe project zal een pak kleiner zijn dan de oorspronkelijke investering van 450 miljoen euro. Terwijl eerst nog plantenafval uit Spanje, Afrika en Brazilië als brandstof zou worden aangevoerd, zal de centrale nu draaien op houtafval van containerparken en bedrijven uit de regio. ‘Voor geïmporteerde biomassa is geen draagvlak meer’, zegt CEO Michael Corten. ‘Wij gaan ons houtafval met binnenschepen aanvoeren uit de omgeving. Van verder dan Amsterdam zal het niet komen.’ In plaats van 200 megawatt zal de centrale nu 20 megawatt elektriciteit produceren, met daarnaast 50 megawatt aan warmte.

Turteltaks

De Gentse biomassacentrale leidde in 2016 tot de val van toenmalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD). De centrale zou de grootste ter wereld worden, maar kwam zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat ze in de vorm van groenestroomcertificaten 1,5 miljard euro Vlaamse subsidies zou opslorpen. De ‘Turteltaks’ die alles moest financieren, veroorzaakte zoveel controverse dat de Vlaamse regering haar steun voor de projecten in Gent en Langerlo introk.

‘Ineens mochten wij een kruis maken over onze plannen’, zegt Corten. ‘De ruim 5 miljoen euro ontwikkelingskosten waren we kwijt. Het betekende bijna ons faillissement. De aandeelhouders moesten twee kapitaalverhogingen doorvoeren en ik ben zwaar in de schulden gegaan om het bedrijf recht te houden.’

Toch is de topman van het Mechelse energiebedrijf niet rancuneus. ‘Achteraf kan ik zeggen dat onze nieuwe centrale een betere versie is dan de vorige. Het hout dat we gaan gebruiken, heeft geen andere bestemming meer en wordt op een zeer gecontroleerde manier verbrand met de performantste luchtzuiveringsinstallatie en een zeer hoge efficiëntie. Tegenover een gascentrale realiseren we een besparing van 88.500 ton CO2 per jaar.’

Na maanden onderhandelen in de Londense City kreeg BEE deze week een lening van 82 miljoen euro bij de Britse bank Natwest (RBS). Het haalt ook de Londense infrastructuurinvesteerder Equitix aan boord. Het Britse fonds brengt de helft van het kapitaal aan voor het project, de Gentse coöperatie Zonneberg verschaft een achtergestelde lening van 1 miljoen euro.

Begin 2022

Anders dan het vorige project kan de centrale daarna nog zeker 25 jaar draaien zonder steun. Michael Corten Ceo BEE

Daarmee is alles in gereedheid om de centrale begin 2022 in werking te stellen. De nodige vergunningen werden vorig jaar al geleverd en het Vlaams Energie Agentschap (VEA) gaf al haar principiële toezegging voor 11 miljoen euro aan groenestroomcertificaten per jaar. Over de looptijd van 15 jaar krijgt de centrale zo 165 miljoen euro subsidies. ‘Anders dan het vorige project kan de centrale daarna nog zeker 25 jaar draaien zonder steun’, benadrukt Corten. ‘Over de hele levensduur bekeken is het steunniveau daardoor zeer laag.’

De Brits-Nederlandse afvalgroep Renewi zal het houtafval in snippers aanleveren. Het gaat om niet-geïmpregneerd hout van bedrijven, maar ook om oude kasten die mensen naar het containerpark brengen. Meerdere spelers richten zich op die markt. De afvalgroepen Indaver en Suez bouwen in Doel samen een houtverbrandingsoven van gelijkaardige omvang. De groenestroomproducent Aspiravi en het laminaatbedrijf Unilin werken in het West-Vlaamse Wielsbeke aan hun tweede houtcentrale. De Limburgse energie- en milieugroep Nuhma wil in Houthalen haar verbrandingsoven ombouwen om ook hout te verbranden.