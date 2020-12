Gentenaars automatiseren energiefactuur voor warmtenetten

In appartementsgebouwen is het niet evident de kosten van collectieve verwarming correct te verrekenen onder de bewoners.

Met een injectie van een half miljoen euro wapent de Gentse start-up Zero Friction zich om de facturatie van warmtenetten te digitaliseren. ‘De energierekening in appartementen is nog vaak een kluwen.’

Ondernemer Wim Jacobs, een van de drie oprichters van Zero Friction, heeft een financieringsronde van ruim een half miljoen euro rond. Het gros daarvan komt van de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV) in de vorm van een converteerbare lening die bij een volgende kapitaalronde in aandelen omgezet kan worden. Daarnaast is er een banklening afgesloten en stoppen de oprichters samen met drie privé-investeerders extra kapitaal in het bedrijf.

Zero Friction werd twee jaar geleden opgericht en ontwikkelde software om de afrekening te regelen van de energiekosten voor collectieve warmte- en koudenetten. Onder meer de energieleverancier Luminus is klant en gebruikt het platform om de facturen op te stellen voor het Gentse warmtenet: een leidingstelsel dat warmte levert voor 950 woningen en appartementen, een winkelcentrum, een zwembad, het ziekenhuis AZ Sint-Lucas en gebouwen van de UGent. Ook een paar grote warmtenetten in Nederland zijn klant, net als Vlaamse sociale woningmaatschappijen en beheerders van appartementencomplexen met een collectieve verwarmingsinstallatie.

Ieder gebouw zijn eigen regels

Er zijn nog gezinnen die de verwarming een jaar lang op 27°C laten staan met het raam open. We kunnen helpen hen te sensibiliseren. Wim Jacobs Algemeen directeur Zero Friction

‘In grote gebouwen is het niet evident de kosten van een collectieve stookolie-, gasketel, warmtekrachtkoppeling of warmteboiler correct te verdelen over de individuele appartementen’, zegt Jacobs. ‘Wat doe je met de warmteverliezen in de leidingen in de trappenhal van een gebouw? Overal is dat anders geregeld met complexe tarieven en een kostenverdeling die van gebouw tot gebouw kan verschillen. Onze software helpt syndici dat werk te automatiseren. Vanuit de collectieve kosten en individuele metergegevens wordt voor iedere verbruiker een correcte en transparante energiefactuur opgesteld.’

Gebruikers krijgen via een app ook een beter zicht op hun verbruik. ‘In sociale woningen zijn er nog altijd huurders die voor verrassingen staan als ze hun eindafrekening krijgen’, zegt Jacobs. ‘Er zijn gezinnen die de verwarming een jaar lang op 27°C laten staan met het raam open. Via onze applicatie kunnen we hen helpen te sensibiliseren.’

Warmtenetten in opmars

Zero Friction telt 11 werknemers en regelt een jaar na de commerciële lancering de facturatie voor zo’n 5.000 gezinnen en bedrijven. Binnen twee jaar mikt het bedrijf op 36.000 afnemers om daarna de sprong te maken buiten Nederland en België. Jacobs voelt zich gesterkt in die ambitie omdat warmtenetten aan een opmars bezig zijn. Vlaanderen voorziet extra subsidies en de stad Antwerpen wil in tien jaar ruim 30.000 woningen op warmtenetten aansluiten.