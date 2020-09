Gents bedrijf recycleert CO2 voor bubbels in frisdranken

In 2022 neemt ABF in de Gentse haven een nieuwe installatie in gebruik.

De biobrandstoffenproducent Alco Bio Fuel investeert 10 miljoen euro om op zijn site in Gent 60.000 ton CO2 te recycleren.

Alco Bio Fuel (ABF) slaat de handen in elkaar met Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek. Dat zijn twee leveranciers van industriële gassen die de afgevangen CO2 tot bij hun klanten zullen brengen.

Zo zal de CO2-uitstoot bijvoorbeeld een tweede leven krijgen als bubbels in frisdranken, als gas in plastic verpakkingen om kaas langer vers te houden of in vloeibare vorm in koelwagens.

ABF zet in de Gentse haven maïs om in maïsolie, eiwitten voor dierenvoeding en bio-ethanol of biobrandstof. Bij de vergisting van maïs tot biobenzine komt CO2 - die de maïs tijdens zijn leven uit de lucht heeft gehaald - weer vrij. In plaats van die CO2 gewoon weer in de lucht te laten vliegen, wordt die bij ABF gerecupereerd en gezuiverd.

Maximum uit elke maïskorrel

‘We willen het maximale uit elke maïskorrel halen’, zei Xavier Vanden Avenne, bestuurder en aandeelhouder van het bedrijf, vijf jaar geleden al.

Toen bouwde ABF een installatie van 15 miljoen euro. Nu komt er een tweede van 10 miljoen euro, waardoor de opvangcapaciteit met 60 procent stijgt tot 160.000 ton CO2. Dat heeft ongeveer hetzelfde milieu-effect als 80.000 benzineauto’s van de weg halen. De nieuwe installatie wordt in 2022 in gebruik genomen.

De opvangcapaciteit van ABF stijgt met 60 procent tot 160.000 ton CO2. Dat heeft ongeveer hetzelfde milieu-effect als 80.000 benzineauto’s van de weg halen.

De investering kadert in het plan van ABF om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. ‘Onze bioraffinaderij is de voorbije jaren fors gegroeid. We produceren nu 260 miljoen liter biobrandstof. We wilden alle CO2 uit de maïs vangen en met deze investering is dat mogelijk’, zegt Charles Peers, topman en mede-eigenaar van ABF.

Een ander deel van de fabriek, met name de installatie die stoom en stroom opwekt, draait nog op gas. ‘De CO2 die daarbij vrijkomt, is moeilijker te capteren, maar we bekijken dat’, klinkt het.

ABF boekte vorig jaar een recordomzet van 210 miljoen euro en een nettowinst van 30,5 miljoen euro. Het bedrijf is in handen van de familie Vanden Avenne, AVEVE en Alcogroup. Die laatste is meerderheidsaandeelhouder.