Gents energiebedrijf bouwt biogasinstallatie in Spanje

Het Gentse milieubedrijf OWS gaat in Spanje een grote afvalverwerkinginstallatie bouwen voor gft, een contract van meer dan 10 miljoen euro.

In de buurt van San Sebastian in het Baskenland wordt binnenkort een Dranco-installatie van het Gentse OWS gebouwd. Daarmee kan organisch materiaal, zoals voedselresten, vergist worden tot biogas. Dat wordt nadien gebruikt om groene stroom te produceren.OWS gaat er samen met het Spaanse FCC een installatie bouwen voor de verwerking van circa 40.000 ton gft (groente-, fruit- en tuinafval) per jaar. Er is een uitbreiding met nog eens 60.000 ton per jaar voorzien.

10 miljoen euro Afval Het contract in Spanje heeft een waarde van meer dan 10 miljoen euro.

De opdrachtgever is het overheidsbedrijf GHK, dat er meer dan 10 miljoen euro voor neertelt. OWS bouwde ruim tien jaar geleden al drie installaties in Spanje. 'Die fungeren nog steeds als uitstekende referenties en hebben ertoe geleid dat we dit grote contract kregen toegewezen', aldus het bedrijf.

Wereldspeler

OWS ontwikkelde de technologie voor anaerobe vergisting van organisch materiaal uit huishoudelijk afval dertig jaar geleden samen met de Gentse professor Willy Verstraete. Ondertussen is het uitgegroeid tot een wereldspeler in vergisting van gft en huishoudelijk afval.

Het bedrijf telt 100 werknemers en heeft dochters in de VS, Duitsland en Japan, waar het twee jaar geleden voor het eerst voet aan wal kreeg. Japan is een grote markt en symbolisch belangrijk, want het is de thuisbasis van Hitachi Zosen, een van de grootste concurrenten van OWS.