Gentse ABO-Group vraagt tweede notering aan in Parijs

ABO-Group, de beursgenoteerde specialist in bodemonderzoek, vraagt een tweede notering aan in Parijs. 'We willen onze zichtbaarheid vergroten, in een markt die op consolideren staat.'

ABO-Group is een specialist in onder andere geotechniek, milieuonderzoek en speciale boringen. Het bedrijf werkt aan megaprojecten als de Mont Blanctunnel, het ambitieuze mobiliteitsproject Le Grand Paris - een 180 kilometer lange, grotendeels ondergrondse ring voor metro en trein rond Parijs - en complexe diepe boringen voor het stockeren van kernafval.

Het bedrijf noteert in België voorlopig op de fixingmarkt, maar heeft bij Euronext Brussel een overstap aangevraagd naar de meer liquide continumarkt. Daarvoor heeft het Petercam Degroof Asset Management als liquiditeitsverschaffer in de arm genomen. Die overstap moet het pad effenen naar een ander doel. Naast Brussel beoogt ABO-Group ook een notering op de beurs van Parijs.

Een notering in Parijs kan extra visibiliteit en uitstraling bieden. Frank De Palmenaer CEO ABO-Group

'In Brussel is er sowieso minder animo voor small- en midcapbedrijven', zegt Frank De Palmenaer, oprichter en CEO van ABO-Group. 'In Parijs is die aandacht groter, daar hebben de zakenbanken meer gespecialiseerde afdelingen voor ondernemingen van onze grootteorde.'

Als God in Frankrijk

Maar met de duale notering wil het bedrijf vooral ook zijn nieuwe realiteit weerspiegelen. Na enkele recente overnames in Frankrijk, haalt de Gentse groep meer dan de helft van zijn omzet uit het land. 'Zoals wel meer Belgen zijn we ons hart er verloren', lacht De Palmenaer.

Volgens de CEO is zijn sector in het land toe aan consolidatie, en ABO-Group plant zich daar volop in te mengen. De Parijse notering moet daarbij helpen, zegt De Palmenaer. 'In Frankrijk word je toch al gauw aanzien als les petits Belges. Een notering in Parijs kan extra visibiliteit en uitstraling bieden.'