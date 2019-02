Gentse biotechspeler maakt landbouw minder chemisch

De Amerikaanse biotechstart-up Inari wil met ‘gepersonaliseerde zaden’ de klimaatverandering in de landbouw opvangen. Hij opent daarvoor een O&O-filiaal in de Gentse biotechvallei.

Pas opgestart, met een overwegend vrouwelijke bedrijfsleiding en niet in de greep van het klassieke durfkapitaal. De Amerikaanse agrobiotechspecialist Inari presenteert zich als een vreemde eend in de bijt van de Gentse biotechvallei. Voor het eerst vestigt er zich een jong agrobedrijf dat nog niet de grootte en de slagkracht heeft van reuzen (Big Ag) uit de agro-industrie, zoals Bayer Cropscience, BASF en Syngenta.

Sterker nog. De start-up uit Boston zet zich af tegen de mastodonten van de Big Ag. ‘We willen de manier waarop de agro-industrie de innovatie in de landbouw tot nu toe heeft aangepakt volledig veranderen’, zegt Julie Borlaug, vicepresident van Inari. Als kleindochter van Nobelprijswinnaar en ‘vader van de groene revolutie’ Norman Borlaug pleit ze voor een radicale ommekeer. ‘Klimaatverandering en de maatschappelijke aversie tegenover nieuwe technieken in de landbouw zijn de grote uitdagingen.’

profiel inari > In 2016 opgericht in de schoot van Flagship Pioneering, een incubator voor lifesciencesbedrijven uit Boston. > Werd in juli 2018 afgesplitst als een onafhankelijke spin-off met ruim 55 miljoen dollar kapitaal en een 80-tal onderzoekers. > Opent een O&O-vestiging in Gent met een zestal onderzoekers. > Wil met innovatieve genetische technieken zoals CRISPR/Cas9 zaden resistent maken tegen droogte en ziektes.

Inari werd in juli opgericht als een spin-off van Flagship Pioneering, een Amerikaans platform dat innovatieve projecten in de lifesciences ondersteunt en begeleidt. Het haalde 55 miljoen dollar (48 miljoen euro) aan kapitaal op en nam een 80-tal wetenschappers, statistici, ingenieurs en dataspecialisten in dienst. Hun activiteit: zaden resistenter maken tegen droogte of ziektes, en geschikter voor diverse bodemtypes en weersomstandigheden.

‘Technologische innovatie is onmisbaar om het effect van de klimaatverandering in de landbouw te tackelen’, zegt Borlaug. ‘Als we genoeg voedsel willen blijven produceren, zijn droogte-, hitte- en zoutbestendige gewassen noodzakelijk.’ Ze betreurt dan ook dat de agro-industrie er niet in geslaagd is die boodschap over te brengen. ‘Mijn grootvader was een groot pleitbezorger voor meer wetenschappelijke kennis in de agrosector.’

Minder chemische meststoffen

In Gent wil Inari zich in eerste instantie toeleggen op meer efficiëntie in het water- en stikstofverbruik van gewassen. ‘Veel gewassen zijn te afhankelijk van chemische meststoffen, wat het wereldwijde voedselsysteem en het milieu beïnvloedt’, zegt Fred van Ex, managing director en hoofd onderzoek van de Belgische vestiging. ‘De landbouw heeft op dat vlak nog een belangrijke inhaalbeweging te maken.’

Een van de technieken die Inari gebruikt, is CRISPR/Cas9, een methode die het mogelijk maakt DNA te knippen en te plakken, zoals een tekstverwerker dat met tekst doet. Die methodiek wekt veel argwaan bij milieugroeperingen, omdat ze volgens sommigen niet zonder risico’s is. Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorig jaar dat CRISPR onder de strenge regelgeving voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo) valt.

Ondanks die strenge ruling besliste Inura toch een onderzoeks- en ontwikkelingsfiliaal in Gent te openen en daarvoor zes onderzoekers aan te werven. ‘Die ruling is wellicht niet het einde van het verhaal’, zegt van Ex. ‘Moleculaire veredeling is in wezen niet anders dan traditionele veredeling. We hebben er goede hoop op dat die regelgeving nog verandert.’

Gepersonaliseerd

Als we voldoende voedsel willen blijven produceren, zijn droogte-, hitte- en zoutbestendige gewassen noodzakelijk. Julie Borlaug vicepresident Inari

Het ultieme doel van Inari is ‘gepersonaliseerde zaden’ op de markt te brengen die direct aan zaadbedrijven en boeren kunnen worden verkocht. Partnerships met giganten uit de agro-industrie wijst het bedrijf af. ‘Onze focus ligt op kleinere spelers waarmee we een natuurlijke alliantie kunnen opzetten’, zegt Borlaug.

In april 2018 kwam Ponsi Trivisvavet daarvoor aan boord als CEO. Ze was voordien de topvrouw van Indigo Agriculture, een andere spin-off van Flagship Pioneering die werkt aan een beursintroductie. Ook de chef onderzoek is een vrouw: Catherine Feuillet, die in 2005 pionierde met het in kaart brengen van het graangenoom.