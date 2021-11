Gevoelige reuzendeal rond Engie-dochter blijft Frans onderonsje

Equans overkoepelt alle niet-energieactiviteiten van Engie in de wereld. Het bedrijf heeft wereldwijd 74.000 werknemers, een omzet van 12 miljard euro en is actief in elektrische installaties, koel- en verwarmingssystemen, brandbeveiliging, ICT en robotica, openbare verlichting en gebouwenbeheer.

De energiegroep wou al een tijdje af van zijn dochter om zich te vereenvoudigen en te richten op zijn kernactiviteiten. Er waren drie kandidaten in de running. Naast de bouw-, telecom- en mediagroep Bouygues ook het Franse bouwbedrijf Eiffage en de private-equityspeler Bain Capital uit de VS.

Gevoelig

De keuze voor exclusieve onderhandelingen valt nu op Bouygues, zo laat Engie weten in een persbericht. De deal wordt gewaardeerd op 7,1 miljard euro. Dat is een miljard hoger dan bedragen die eerder circuleerden.

Bouygues doet heel wat zaken met de Franse staat en Martin Bouygues is een bondgenoot van Macron, schreef Financial Times.

Equans profileert zich als wereldleider in multitechnische diensten. In ons land werkt het bedrijf bijvoorbeeld aan de grootste vliegtuigloods voor Defensie, een nieuw klimaatsysteem voor supermarktketen Aldi of brengt het bedrijf het energieverbruik van ziekenhuizen in kaart.