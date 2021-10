Greenpeace blokkeert Rotterdamse petroleumhaven

Greenpeace voert actie op het water bij Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa. Met rubberbootjes, kano's en het zeilschip Beluga blokkeerden leden van de milieuorganisatie even de petroleumhaven in het Rotterdamse havengebied.

'Het hart van de vervuiling', noemt Greenpeace het gebied rond Shell Pernis. Met de actie - waaraan ook activisten uit België en elf andere Europese landen deelnemen - viseert de organisatie 'greenwashing' door bedrijven die zich met fossiele brandstoffen bezighouden.

In de Rotterdamse haven hebben de activisten voorbeelden opgehangen van wat zij zien als 'greenwashing'. 'We confronteren ze met hun eigen propaganda, midden in de klimaatcrisis die mede door hen is veroorzaakt', zegt het hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace Faiza Oulahsen. 'Ze nemen daarvoor geen verantwoordelijkheid. Sterker nog, via reclame, sponsordeals en marketing proberen ze een groen imago uit te stralen.'

Met een Europees burgerinitiatief streeft Greenpeace naar een verbod op dat soort 'fossiele reclame'. Samen met 20 andere ngo's probeert Greenpeace een miljoen handtekeningen van Europese burgers te verzamelen tegen greenwashing. De Europese Commissie is op dan verplicht de zaak te bekijken.

Schermvullende weergave ©EPA

Shell is niet te spreken over de actie. Het bedrijf 'respecteert het recht en de vrijheid om te demonstreren, mits dat op een veilige manier gebeurt'. Maar dat is volgens Shell niet het geval. 'De demonstranten zijn illegaal op ons terrein, waar strenge veiligheidsvoorschriften gelden.'

Inhoudelijk wijst Shell erop dat het miljarden euro's investeert in koolstofarme energie. 'Denk aan wind- en zonne-energie, waterstof, biobrandstoffen en laadpalen.' De multinational zegt klanten te willen helpen met een overstap op schonere energiebronnen. 'Dat betekent ook dat we hen willen laten weten welke koolstofarme producten we aanbieden of ontwikkelen, bijvoorbeeld via advertenties.'