Groen licht voor heropstart Doel 2

De reactor lag sinds mei vorig jaar stil na problemen bij de 'zusterreactor' Doel 1, waar een maand eerder een lek vastgesteld werd in een veiligheidskoelwatercircuit. Omdat Doel 2 een gelijkaardige opbouw heeft, werd de overeenstemmende koelwaterleiding in Doel 2 ook gecontroleerd.

Eind november verving Engie Electrabel die koelwaterleiding van Doel 2, nadat het FANC zijn fiat gegeven had. 'Alle vragen en opmerkingen met betrekking tot Doel 2 zijn uitgeklaard', zegt de toezichthouder vrijdag. 'De reactor Doel 2 kan dan ook heropstarten en opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat. De reactor zal de komende dagen worden opgestart, volgens de planning van Engie Electrabel.'

In Doel 1 zijn de reparaties nog bezig.

Engie Electrabel zegt in een toelichting dat Doel 2 op 4 februari heropgestart wordt, en Doel 1 op 15 maart. Ze zullen dus in de eerste helft van het jaar elektriciteit produceren. Maar in de tweede jaarhelft worden ze opnieuw stilgelegd voor werken.