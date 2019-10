De raad van bestuur heeft woensdag haar goedkeuring gegeven voor de nieuwe bedrijfsstructuur van elektriciteitsnetbeheerder Elia.

Er komt een koepelholding, met daaronder een duidelijke opsplitsing van het Belgische en het Duitse elektriciteitsnet.

De nieuwe structuur komt er op aangeven van de energiewaakhond CREG. Die drong er op aan dat een duidelijke opsplitsing gemaakt zou worden tussen de financiering van de Belgische en de internationale activiteiten.

Een nieuwe holdingstructuur moet vermijden dat er kruissubsidiering ontstaat, waarbij geld naar het buitenland vloeit dat bestemd is voor het Belgische hoogspanningsnet. Elia bezit een belang van 80 procent in de Oost-Duitse netbeheerder 50Hertz en een belang van 50 procent in de NemoLink-elektriciteitskabel naar het Verenigd Koninkrijk.

Er komt een overkoepelende holding, Elia Groep, met daaronder verschillende filialen. De Belgische gereguleerde activiteiten komen terecht in Elia Transmission Belgium. De bedoeling is dat nog voor het einde van het jaar Elia Transmission Belgium wordt aangeduid als de Belgische monopolist die als enige hoogspanningsnetten mag uitbaten in ons land. Een andere 100 procent dochter van Elia Groep wordt Eurogrid International, dat het meerderheidsbelang in het Duitse 50Hertz zal aanhouden.

Buitenlandse overnames

Het huidige Elia System Operator verandert van naam naar Elia Groep, het beursgenoteerde holdingniveau. Door de nieuwe structuur zal Elia Groep niet meer onder de extra beperkingen van de Belgische Elektriciteitswet vallen. Het laat eventueel toe om een vertegenwoordiger van 50Hertz af te vaardigen naar de raad van bestuur, al is daarover nog geen informatie bekend.

De nieuwe bedrijfsstructuur maakt het mogelijk om onze ambitieuze groeistrategie voort te zetten en de kansen die de energietransitie met zich mee brengt, te grijpen. Chris Peeters CEO Elia

Elia hoopt de operatie nog voor het einde van dit jaar af te ronden en roept op 8 november nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering samen om de hertekening finaal goed te keuren.