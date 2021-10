'Groene energie trekt aan, maar niet snel genoeg', waarschuwt Internationaal Energieagentschap

Het Internationale Energieagentschap IEA waarschuwt in zijn toonaangevende jaarlijkse World Energy Outlook dat overheden duidelijke signalen moeten uitzenden over hun ambities om de CO2-uitstoot tegen 2050 af te bouwen.

Eerst het goede nieuws: overal in de wereld krijgt de nieuwe energie-economie vorm omdat zonne- en windenergie, elektrische voertuigen en CO2-arme technologie bloeien. Maar er moet nog veel gebeuren om te maken dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 graden.

Met de huidige maatregelen zal de temperatuur in 2100 met 2,6 graden gestegen zijn in plaats van de beoogde 1,5 procent. Als ook rekening gehouden wordt met beloftes voor verdere maatregelen zou de temperatuurstijging nog altijd 2,1 graden bedragen. Die conclusie strookt met een recente boodschap van het IPCC dat zonder onmiddellijke drastische emissiereducties de temperatuur tegen het einde van de eeuw met meer dan 2 graden zou oplopen.

Het studiewerk van de IEA, een knoert van 386 pagina's, toont aan dat vooral op korte termijn meer inspanningen nodig zijn. De huidige klimaatbeloftes leveren maar 20 procent op van de uitstootvermindering die nodig is om in 2050 de wereldeconomie CO2-neutraal te maken.

Prijzen

Birol waarschuwt dat onvoldoende investeringen in propere energie kan leiden tot volatiele prijzen in de toekomst. 'Dit moet snel gebeuren, overal en in alle technologieën.' Dat hoeft niet altijd een zware inspanning te zijn. 'Meer dan 40 procent van de investeringen verdienen zich vanzelf terug, van isolatie tot zonnepanelen en windparken op plaatsen waar ze de goedkoopste energiebron zijn.'