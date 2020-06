Grondwaterpeil zakt aan schrikbarend tempo

Terwijl de échte zomer nog moet beginnen, is op 85 procent van de meetplaatsen in Vlaanderen het grondwaterpeil al gezakt tot niveaus die laag of zeer laag zijn voor de tijd van het jaar.

Door de droogte van de voorbije maanden is het grondwaterpeil in Vlaanderen aangetast. Uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat begin juni het grondwater op 60 procent van de meetplaatsen zeer laag stond voor de tijd van het jaar. Samen met de lage peilen in 25 procent van de meetpunten, staat het grondwater op 85 procent van de plaatsen lager of veel lager dan gebruikelijk.

De situatie is zeer uitzonderlijk, zegt Marijke Huysmans, professor grondwaterhydrologie aan de VUB. ‘We staan er nog slechter voor dan een jaar geleden, terwijl het toen ook al een vrij problematisch jaar was. Op dit moment stond het waterpeil toen laag of zeer laag op 61 procent van de punten, terwijl we nu aan 85 procent zitten.’

Veel neerslag die nu valt, verdampt of wordt meteen opgenomen door planten. Marijke Huysmans prof hydrologie VUB

Dat het ondiepe grondwater in het voorjaar en de zomer zakt is de natuurlijke gang van zaken. ‘Maar we zien dat de peilen nu heel snel gedaald zijn’, zegt Huysmans. ‘De droogte is dit jaar veel vroeger gekomen en met 2,5 maanden is het uitzonderlijk lang droog gebleven.’

Regen lost probleem niet direct op

De regen van de voorbije dagen betekent een welkome verfrissing, maar zal hoogstens het tempo een beetje afremmen waarmee het grondwater daalt. ‘Veel neerslag die nu valt verdampt of wordt meteen opgenomen door planten’, zegt Huysmans. ‘Het duurt ook een tijd voor het water kan infiltreren in de bodem. We zullen moeten hopen op een natte herfst en winter om te zorgen dat de waterreserves straks weer aangroeien.’