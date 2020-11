Groot batterijpark op komst in Bastenaken

Een Belgisch consortium, waar ook Ackermans & van Haaren bij betrokken is, investeert in Bastenaken 9 miljoen euro voor de bouw van een batterijpark. ‘Zo’n projecten zijn essentieel voor een geslaagde energietransitie.’

De bouwwerken starten binnen enkele dagen. Tegen midden 2021 moet het park - met lithiumionbatterijen - operationeel zijn.

Het project is een initiatief van het consortium Estor-Lux, waar onder meer Rent-A-Port Green Energy, het Waalse overheidsfonds SRIW en de Luxemburgse intercommunale Idelux toe behoren. Rent-A-Port Green Energy is eigendom van Ackermans & van Haaren en Bewatt, een fonds van Bruno Vanderschueren (oprichter Lampiris).

De partners bogen zich in de Ardennen eerder al over de aanleg van een stuwmeer en een pompcentrale als een manier om overtollige energie op te slaan, zoals in Coo. Dat draaide op niets uit en ze verlegden de focus naar batterijen.

De uitbouw van elektriciteitsopslag op grote schaal is essentieel voor een geslaagde energietransitie. Pierre Bayart CEO Rent-a-Port Green Energy

‘De uitbouw van elektriciteitsopslag op grote schaal is essentieel voor een geslaagde energietransitie’, zegt Pierre Bayart, de CEO van Rent-A-Port Green Energy.

Niet alleen zullen de stroomproductie - door windmolens en zonnepanelen - en de stroomprijzen in de toekomst meer fluctueren. Ook de vraag zal fors toenemen door de opmars van e-auto’s, warmtepompen en de elektrificatie van bedrijfsprocessen.

Batterijen spelen in die toekomst een rol om de bevoorrading veilig te stellen in windstille periodes zonder zon en om frequentieschommelingen op te vangen en het elektriciteitsnet in evenwicht te houden.

Het batterijpark in Bastenaken zal voor die laatste opdracht ten dienste staan van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, en opgenomen worden in de ‘virtuele stroomcentrale’ van het Belgische techbedrijf Restore (eigendom van Centrica). Die heeft ook deals met ArcelorMittal en Total om daar bepaalde installaties op een lager pitje te laten draaien als er elders in ons land een tekort aan energie is.

Ons project is levensvatbaar, zelfs zonder steunmechanismes. Pierre Bayart CEO Rent-a-Port Green Energy

Het project in Bastenaken wordt voor de helft gefinancierd door Triodos Bank via ‘non-recourse financing’, waarbij de aandeelhouders van Estor-Lux zich niet garant hebben moeten stellen. ‘Een teken dat we de bank hebben kunnen overtuigen van de robuustheid van ons businessmodel’, klinkt het. ‘De kostprijs van batterijen is de voorbije jaren fors gedaald en de kennis is zo geëvolueerd dat ze nu gemakkelijk 15.000 oplaadcycli aankunnen in plaats van 3.000. Ons project is levensvatbaar, zelfs zonder steunmechanismes.'

Gascentrales en kernuitstap

Dat laatste is een knipoog naar het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) dat ons land wil invoeren. Door dat CRM zouden bestaande en nieuw te bouwen gascentrales subsidies krijgen om de stroombevoorrading na de kernuitstap in 2025 te verzekeren. ‘Wat dat voor ons betekent, hangt af van de finale regels. Die worden nu nog besproken, maar ze moeten toelaten dat iedereen met dezelfde wapens kan strijden. Ik ben hoopvol dat het goed komt.’

Dit is de start. We gaan dit nu op grotere schaal kopiëren. We mikken rond 2025 op 150 megawatt. Pierre Bayart CEO Rent-a-Port Green energy

Het park in Bastenaken krijgt een vermogen van 10 megawatt, dat twee uur lang kan aangehouden worden. De energiecapaciteit bedraagt dus 20 megawattuur. De ambities reiken evenwel verder. ‘Dit is de start. We gaan dit op grotere schaal kopiëren’, zegt Bayart die rond 2025 op 150 megawatt mikt.

Het consortium denkt zowel in de richting van batterijen die rechtstreeks op het net zijn aangesloten, als aan parken op de terreinen van grote industriële energieverbruikers. Bedrijven zouden op die manier op momenten dat het stevig waait goedkope stroom kunnen opslaan om die later op piekmomenten te gebruiken. ‘Er lopen gesprekken met bedrijven, maar meer kan ik daar nu niet over zeggen.’

