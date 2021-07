Grootindustrie opent jacht op groene stroom...

Met miljoenencontracten voor tien jaar en langer reserveren industriële bedrijven een flink deel van de toekomstige groene stroom op zee. Ze luiden een nieuw tijdperk in. De traditionele energiespelers hebben het veld niet langer voor zich alleen.

Wie tien jaar geleden een windpark op zee bouwde, rekende op subsidies. Vandaag is de overheidssteun gedecimeerd of zelfs onbestaande. Het zijn almaar meer de grote industriële bedrijven die de stabiele rol van de overheid overnemen. Voor zowat elk nieuw offshorewindproject wordt vooraf een rechtstreeks afnamecontract gesloten met een grote industriële verbruiker. De ontwikkelaar krijgt zo zekerheid over zijn inkomsten, terwijl de industrie via contracten van veelal tien jaar en langer de enorme volumes groene stroom reserveert die ze nodig heeft om haar duurzaamheidsdoelen waar te maken.

Waarover gaat het? Ontwikkelaars van wind- en zonneparken sluiten almaar vaker rechtstreekse contracten met industriële verbruikers. Met die miljoenendeals verzekeren afnemers zich voor tien jaar of meer van groene stroom voor een vaste prijs. Waarom nu pas? Dankzij kostendalingen bereikt hernieuwbare energie het kantelpunt waarop ze financieel aantrekkelijk wordt voor grote bedrijven. Bovendien helpt het de industrie haar duurzaamheidsdoelen te halen. Hoe gaat dit verder? Jarenlang boden subsidies zekerheid voor ontwikkelaars van hernieuwbare energie. De industrie neemt die rol over. Ze garandeert stabiele inkomsten, zodat ontwikkelaars ook zonder overheidssteun wind- en zonneparken kunnen bouwen.

Ook in Belgische wateren breekt dat volop door. Van de acht windparken in de Noordzee sloten de drie jongste projecten akkoorden om hun stroom direct te leveren aan bedrijven zoals Google, de kalkproducent Lhoist of de chemiespelers Ineos en Borealis.

Volgens de gangbare omschrijving kunnen de windparken Norther, Northwester II en Seamade met hun ruim 1.000 megawatt samen 1,1 miljoen gezinnen van stroom voorzien. Maar huishoudens zijn niet alleen in hun honger naar groene stroom. Onderzoek van De Tijd leert dat grote industriële verbruikers al ruim een derde van de stroomproductie van de drie windparken hebben gereserveerd. Ze sluiten langetermijncontracten, in het jargon ‘power purchase agreements’ (PPA’s), die hen voor tien of vijftien jaar bevoorrading van hernieuwbare energie garanderen.

Tot 2013 was het fenomeen nagenoeg onbestaande in Europa. Pas in 2018 kwam de eerste deal rond offshorewind tot stand, leren cijfers van de belangenorganisatie WindEurope (zie grafiek). Intussen is het booming business, zowel voor windenergie op land en op zee als voor zonneparken. Bedrijven sloten vorig jaar in Europa voor een record van 4 gigawatt groenestroomafnamecontracten, evenveel als de huidige offshorecapaciteit van België en Denemarken samen.

BASF verbaasde onlangs door nog een stapje verder te gaan. Het chemiebedrijf kondigde een rechtstreekse miljardeninvestering aan in wat bij de oplevering in 2023 even het grootste offshorewindpark ter wereld wordt. In totaal investeert het Duitse bedrijf 1,6 miljard euro om voor net niet de helft eigenaar te worden van Hollandse Kust Zuid, een subsidieloos Nederlands windpark van 1,5 gigawatt. De bouw begon deze maand. BASF sloot ook een PPA om jaarlijks de helft van de geproduceerde windenergie af te nemen. Daarmee zal straks zijn volledige Antwerpse fabriek op groene stroom draaien, samen met een aantal installaties in Nederland en elders in Europa.

‘Doordat we mee de investering dragen, kunnen we een enorme capaciteit hernieuwbare energie aankopen aan productieprijzen’, zegt Frederic Viaene, verantwoordelijke aankoopcontracten bij BASF Antwerpen. ‘Het is belangrijk voor ons dat we niet zomaar bestaande capaciteit opkopen. Dankzij ons langetermijnengagement kan die bijkomende capaciteit aan hernieuwbare energie daadwerkelijk gebouwd worden.’

Googles en Amazons

‘De opkomst van bedrijfs-PPA’s begon een paar jaar geleden met de Googles, Amazons, Facebooks en Microsofts van deze wereld, die zich van groene stroom wilden verzekeren voor hun datacenters’, zegt Vincent Verbeke, directielid energiehandel bij Engie. Het Franse energiebedrijf sloot in de zomer van 2019 een eerste grote Belgische offshoredeal met Google. Vanuit het windpark Norther krijgt de internetreus jaarlijks 350 gigawattuur groene stroom, het equivalent van wat 100.000 gezinnen verbruiken.

Later sloot Engie in België belangrijke stroomcontracten met de Belgische kalkproducent Lhoist, de chemiebedrijven Ineos en Covestro voor windenergie vanop land. Eneco op zijn beurt sloot deals met de chemiespelers DSM, Borealis en het farmabedrijf Janssen Pharmaceutica, terwijl RWE de stroom van het windpark Northwester II doorverkocht aan Ineos en de Nederlandse chipreus ASML. ‘De grote groei komt nu van de zware industrie zoals staal, cement en chemie’, zegt Verbeke. ‘Hun vraag naar groene stroom zal blijven toenemen en vormt een belangrijke motor.’

Om offshorewindparken gebouwd te krijgen, zijn miljardeninvesteringen nodig. De banken eisen dan ook garanties dat die parken over de jaren heen voldoende opbrengen.

Vroeger maakten subsidiemechanismes dat ontwikkelaars voor pakweg 15 jaar zicht hadden op een vaste inkomstenstroom, maar die zekerheid verdwijnt stilaan. Jan De Decker Next Kraftwerke

‘Vroeger maakten subsidiemechanismes dat ontwikkelaars voor pakweg 15 jaar zicht hadden op een vaste inkomstenstroom, maar die zekerheid verdwijnt stilaan’, zegt Jan De Decker, co-CEO Benelux van het energiebeheerbedrijf Next Kraftwerke. ‘Ontwikkelaars zoeken dus andere manieren om zich in te dekken. Ze kunnen dat doen door een contract af te sluiten met een grote verbruiker dat garandeert dat ze 15 jaar hun stroom kunnen verkopen aan een vaste prijs of aan een minimale bodemprijs. Die zekerheid is cruciaal om hun financiering rond te krijgen.’

Volgens Marc Van Breda, vicepresident energie- en klimaatbeleid bij BASF Antwerpen, bevindt de offshorewindindustrie zich op een kantelpunt. ‘In de beginfase zag je vooral de klassieke ontwikkelaars zoals Engie, Eneco en Colruyt meespelen. Maar door de komst van internationale tenders om windconcessies toe te wijzen, is de concurrentie enorm toegenomen. Om stand te houden moet men de krachten bundelen in consortia met grote verbruikers. Die langdurige contracten met de industrie geven ontwikkelaars een voldoende stabiele basis om de investering te dragen.’

Het helpt dat de technologie dankzij schaalvergroting en meer gestandaardiseerde serieproductie de jongste jaren spectaculaire kostendalingen heeft gerealiseerd. ‘Zolang bedrijven meer moesten betalen voor hernieuwbare dan voor niet-hernieuwbare energie bleef het moeilijk’, zegt Verbeke, van Engie. ‘Die balans is aan het kantelen. Bedrijven kunnen nu hernieuwbare energie aankopen voor zeer lange termijn aan competitieve prijzen.’

Bij energie-intensieve bedrijven, voor wie een prijsstijging van een paar eurocent een miljoenenimpact kan hebben, is veel vraag naar die extra zekerheid. Achter de evolutie naar langetermijncontracten zit dan ook een economische logica, legt Peter Boelaert uit. Hij is de woordvoerder van het chemiebedrijf Solvay, dat stroomafnamecontracten onderhandelt voor zichzelf en ook voor klanten. ‘De elektriciteitsmarkt kent een opwaartse prijstrend door de stijgende CO₂-prijzen en de nood infrastructuur te financieren. Een PPA kan helpen om op de lange termijn zicht te krijgen op een vaste prijs voor de elektriciteit die je nodig hebt.’

Als je hier tien jaar geleden mee kwam, was je wandelen gestuurd. Maar de ingesteldheid in bestuurskamers is helemaal omgeslagen. David Thompson CEO Ineos Trading & Shipping

De toegenomen belangstelling voor klimaat en duurzaamheid bracht alles nog in een stroomversnelling. ‘Als je tien jaar geleden met het voorstel was gekomen voor zulke langetermijnengagementen voor de aankoop van hernieuwbare energie was je meteen wandelen gestuurd’, zegt de Brit David Thompson, CEO van de handelsactiviteiten van de chemiegroep Ineos. ‘Maar de ingesteldheid in bestuurskamers is de jongste jaren helemaal omgeslagen. Niet alleen economisch maar ook vanuit duurzaamheidsoogpunt houdt het steek om in hernieuwbare energie te investeren. PPA’s laten ons als energie-intensief bedrijf toe nu al ons stroomverbruik te verduurzamen terwijl het aandeel hernieuwbaar op het net nog relatief beperkt is. Voor onze Belgische fabrieken halen we al zo’n 40 procent van de elektriciteitsbehoefte via PPA’s met hernieuwbare energie.’

Thompson ziet de aandacht voor klimaat overal toenemen. ‘Consumenten eisen van hun supermarkten meer duurzame producten, waarop die zich tot hun leveranciers richten en zij op hun beurt tot hun leveranciers’, zegt hij. ‘De druk om iets te doen sijpelt zo door in de hele waardeketen. Ook de wetgeving wordt strenger en banken stellen duurzaamheidseisen om leningen te verschaffen.’

Voor Ineos heeft groene stroom vandaag nog een meerprijs, zegt zowel Thompson als Greet Van Eetvelde, hoofd energie- en innovatiebeleid. ‘Je kan het vergelijken met een particulier die extra betaalt voor een groenestroomcontract’, zegt Van Eetvelde. ‘Voor ons is het het waard een premie te betalen als het helpt onze duurzaamheidsdoelen waar te maken. Bovendien stimuleert onze investering de sector om meer capaciteit in hernieuwbare energie uit te bouwen. Als binnen 20 of 30 jaar het grootste deel van de stroom in de elektriciteitsmix groen is, zullen PPA’s zoals vandaag niet meer nodig zijn. Maar in deze transitiefase zijn ze voor ons een belangrijk instrument.’

Marketingverhaal

Multinationals pakken graag uit met hun groene deals. ‘Deels is het ook een marketingverhaal voor bedrijven om hun duurzaamheidsinspanningen in de verf te zetten’, zegt De Decker van Next Kraftwerke. ‘De industrie wil vergroenen. Maar voor velen volstaat het niet meer om garanties van oorsprong aan te kopen uit pakweg Noorwegen om te claimen dat ze hier groene stroom verbruiken. Ze willen tonen dat ze stroom afnemen van een specifiek lokaal park en dat dankzij hun investering meer hernieuwbare energie op de markt komt.’

Om die link voor de consument zo duidelijk mogelijk te maken, kiezen sommige spelers voor een contract met een wind- of zonnepark dichtbij of in hetzelfde land als de eigen fabrieken.

Een andere optie is buiten de grenzen hernieuwbare energie te halen, bijvoorbeeld op plaatsen in Europa waar meer zon of wind beschikbaar is. De Belgische bierreus AB Inbev beloofde vorig jaar zijn Europese brouwerijen te bevoorraden vanuit twee grote Spaanse zonneparken. Tot 2032 zal AB InBev 250 gigawattuur per jaar afnemen, het equivalent van wat 70.000 gezinnen verbruiken.

Bij zulke internationale contracten gaat het om financiële constructies zonder dat daadwerkelijk elektriciteit vanuit Spanje naar hier vloeit. De opgewekte stroom wordt op de binnenlandse groothandelsmarkt verkocht, terwijl de afnemer in eigen land stroom krijgt van het net. Daarbij wordt een financiële compensatie opgezet. Het bedrijf dat de stroom afneemt, past meestal het verschil bij tussen de afgesproken prijs en de vigerende marktprijs. De koper krijgt garanties van oorsprong, bewijsstukken die aantonen dat voor de elektriciteit die hij afneemt elders in Europa eenzelfde hoeveelheid groene stroom op het net werd gezet.

Zonder subsidies

Een belangrijke symbolische mijlpaal werd voor de zomervakantie bereikt, toen de ontwikkelaar Storm aankondigde in Gent de eerste subsidievrije windmolens van het land te bouwen. Het project kwam er dankzij een rechtstreeks afnamecontract waarbij de staalproducent ArcelorMittal zich voor 20 jaar engageert.