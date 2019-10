Grootste beursgang ooit gepland voor 11 december

Er lijkt opnieuw schot te komen in de langverwachte beursgang van Aramco, de Saoedische oliegigant. Het bedrijf zou nog voor het einde van het jaar naar de beurs trekken.

Dinsdag kwamen opnieuw beursgeruchten over Saudi Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië en 's werelds grootste olieproducent, op gang. De Saoedische tv-zender Al Arabiya maakte bekend dat Aramco op 11 december naar de beurs trekt. Het persbureau Reuters spreekt over 4 november.

68 miljard dollar Nettowinst In de eerste negen maanden van het jaar maakte Aramco 68 miljard dollar nettowinst.

Aramco reageerde niet op de geruchten. Intussen raakte via de financieel analisten die zich over die beursgang (IPO) buigen wel bekend dat het bedrijf in de eerste negen maanden van dit jaar 68 miljard dollar nettowinst maakte. Aramco is het meest winstgevende bedrijf ter wereld.

2.000 miljard dollar

De beursgang van Aramco, die door kenners 'de grootste ooit' wordt genoemd, is al langer in zicht, maar werd steeds uitgesteld of afgeblazen. Eind 2018 was er onenigheid over de waardering. Het oliebedrijf heeft een waarde van 2.000 miljard dollar op het oog. Dat vinden de banken aan de hoge kant. Dat is zowat het dubbele van de beurswaarde van Apple, Microsoft of Amazon.

Schermvullende weergave Midden september werden de grootste twee installaties van Aramco getroffen door een droneaanval van Jemenitische Houthirebellen. ©EPA