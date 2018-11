‘Grootste vraagteken voor stroombevoorrading is het weer'

De stroomnetbeheerder Elia is gerust in de bevoorrading volgende week. ‘Het risico op het activeren van het afschakelplan is uiterst klein. Maar er is wel een kans dat er nieuwe prijspieken komen’, zegt Elia-CEO Chris Peeters.

De eerste weken van wat de elektriciteitssector als de winterperiode beschouwt, zijn we goed doorgekomen dankzij tal van maatregelen, zoals het aanschakelen van oude centrales. Voor de rest van de winter hangt veel af van wanneer de stilliggende kerncentrales opnieuw zullen draaien.

‘En het weer speelt een cruciale rol’, benadrukt Peeters. ‘Als de kerncentrales niet opstarten en het is koud in Frankrijk, komen we in een kritieke situatie. Veel Franse gezinnen verwarmen elektrisch. Voor elke graad dat het kouder wordt, hebben de Fransen 2.000 megawatt (twee kernreactoren) extra nodig.’