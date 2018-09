Grote onzekerheid rond opslag nucleair afval

Locaties in Mol en Dessel zijn mogelijk niet geschikt voor definitieve berging.

Niras, de overheidsdienst die waakt over het nucleaire afval, bekijkt een plan om het hoogradioactieve kernafval veel dieper te bergen dan eerder was gepland. Maar omdat daarvoor veel meer onderzoek nodig is en misschien een nieuwe locatie moet worden gezocht, zal de definitieve berging van het afval uit Doel en Tihange 20 tot 30 jaar later starten dan gepland.

Dieper

De raad van bestuur van Niras buigt zich vandaag over het dossier. Op tafel ligt een plan voor de bouw van een ondergrondse opslagsite die 400 meter diep moet worden gebouwd in plaats van 200 meter diep, zoals nu gepland in de regio Mol-Dessel.

Maar een project op grotere diepte is daar nog niet bestudeerd. In het slechtste geval moet naar een andere locatie worden uitgeweken. Dat ligt erg gevoelig omdat andere gemeenten niet staan te springen voor het afval.

Het ontwerp is ook aangepast om een eventuele recuperatie van het afval mogelijk te maken. Daardoor zou het kostenplaatje voor de berging exploderen van 3,2 naar 8 miljard euro of meer.

Als die plannen worden bevestigd, moeten miljarden extra worden gepompt in Synatom, de Electrabel-dochter die geld opzijzet voor de afbraak van de kerncentrales en de berging van het kernafval. In die nucleaire spaarpot zit nu iets meer dan 10 miljard euro, waarvan het grootste deel bestemd is voor de afbraak van de reactoren.

8 miljard Hoewel de kostprijs van de berging van 3,2 naar minstens 8 miljard euro toeneemt, is de impact op de bijdrage die Electrabel moet betalen beperkt.