Grotere kans op langdurig stroomtekort

Volgens een prognose van netbeheerder Elia is het risico op een stroomtekort deze winter tussen 267 en 417 uren. In een normale winter met een normale elektriciteitsvoorziening mag dat risico hoogstens 3 uur zijn.

Dat blijkt uit cijfers van Elia van vorige eind vorige week, waar Le Soir de hand op wist te leggen. Later deze week levert de netwerkbeheerder een nieuwe prognose aan minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR). Volgens Marghem is er deze winter alleen al in november een tekort van 1.000 tot 1.200 megawatt.

In het geval van stroomuitval treedt het afschakelplan in werking.

Elia berekent voortdurend de kans op stroomuitval in zijn netwerk. Dat risico wordt via statistische modellen berekend en uitgedrukt in het aantal uren dat de stroom daadwerkelijk uit dreigt te vallen. Volgens de energiewet mag dat in een gewone winter en bij een normale elektriciteitsproductie 3 uur zijn en in een heel strenge winter (die eens in de twintig jaar voorkomt) 20 uur. Tijdens de winter van 2014-2015, toen er ook een stroomtekort dreigde, bedroeg het risico 49 tot 116 uur.