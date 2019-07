Group Machiels neemt Waterleau over

Het waterzuiveringsbedrijf Waterleau komt voor 51 procent in handen van het Limburgse familiebedrijf Group Machiels. 'We verankeren technologie in België.'

'Met dit akkoord slagen we er in om cruciale technologie inzake waterzuivering te verankeren in België. Waterleau en zijn kennis over waterzuivering is van goudwaarde op een moment dat de wereld kreunt onder een watertekort', klinkt het.

Hoeveel Group Machiels betaalt voor het meerderheidsbelang is niet meegedeeld. Het huidige management van Waterleau blijft aan boord, terwijl Louis Machiels voorzitter wordt. 'Onze activiteiten zijn heel complementair. Wij kunnen Waterleau verder helpen groeien', zegt Machiels die in eerste instantie naar Zuid-Amerika kijkt. 'Met name in Chili, en ook Peru en Colombia zijn we kind aan huis. Op die manier vergroten we de internationale afdruk van Waterleau, en die was al groot.'

Waterleau haalde vorig jaar 100 miljoen euro omzet en telt 500 werknemers, voornamelijk in het buitenland. De bedrijfwinst kwam in 2017 uit op net geen 1 miljoen euro en het nettoresultaat dook 4 miljoen euro onder nul.

Expansie

Het bedrijf werd in 2000 opgericht door Luc Vriens, kort na diens vertrek bij het milieubedrijf Seghers. Via overnames ging het wereldwijd installaties bouwen en beheren voor waterzuivering, drinkwaterproductie, luchtzuivering, afvalvergisting en afvalverbranding. In Marokko zuivert Waterleau bijvoorbeeld het drinkwater van 2,5 miljoen inwoners, en het bouwde installaties in brouwerijen van onder andere Heineken en SABMiller. 'Gediversifieerd. Zo is er altijd een haring die bakt', zei Vriens daar over.

Schulden

Maar vijf jaar geleden is de oprichter onverwacht overleden, op zakenreis tijdens zijn slaap in een hotelkamer in Sjanghai. Hij liet een internationaal bedrijf na, maar ook een grote schuldenberg. Die komt grotendeels voort uit de overname van het Duitse Kary Planaqua, een failliet bedrijf waarin heel wat verlieslatende projecten zaten. Die financiële kater is het bedrijf nog steeds niet te boven gekomen, ondanks de nodige maatregelen en akkoorden over een soepelere regeling met de banken.

Stortplaats

Begin dit jaar startte de zoektocht naar een partner die bereid was geld in het bedrijf te pompen. Met Machiels vond het die partner dicht bij huis. Group Machiels is actief in de wereld van vastgoed, hernieuwbare energie, milieutechnologie, afvalverwerking en (houtskelet)bouw. Het zal onder andere een terrein van 42 hectare herontwikkelen op de voormalige Ford-site, met de focus op e-commerce. In Houthalen heeft het plannen om miljoenen tonnen afval uit het Remo-stort te recycleren of te verbranden met energierecuperatie.