'Gunvor staakt investeringen in havens Antwerpen en Rotterdam'

Het oliehandels- en raffinageconcern Gunvor heeft met onmiddellijke ingang een investeringsprogramma van enkele honderden miljoenen euro's in zijn Rotterdamse en Antwerpse raffinaderijen stopgezet.

Dat schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad dinsdag op basis van een memo van Gunvor-topman Torbjörn Törnqvist gericht aan de medewerkers. In Rotterdam is de bouw stilgelegd van een nieuwe fabriek voor de productie van schone scheepsbrandstoffen. Ook de verkoop van een tankopslagdochter werd er opgeschort.

Het van oorsprong Russische grondstoffenbedrijf ziet door de huidige economische omstandigheden geen heil in het plan voor een raffinagefaciliteit voor schonere scheepsbrandstof. Törnqvist zegt dat door de gewijzigde omstandigheden het plan veel minder rendabel is en daarmee te riskant. Het bedrijf zegt naar een externe partner op zoek te gaan of op een andere manier het extra vereiste eigen vermogen te verhogen.