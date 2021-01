Heisa over megaorder zonnepanelen

De enorme aanbesteding is een opsteker voor de zonnepanelensector: 650.000 panelen is vergelijkbaar met wat in 2019 in heel Vlaanderen werd gelegd. Maar de installatiebedrijven zijn ontevreden over de modaliteiten die kleine installateurs geen kans geven om rechtstreeks deel te nemen. 'Er werd gekozen om een contract met slechts een aannemer af te sluiten in plaats van een bredere gunning. Onbegrijpelijk want Vlaanderen is een kmo-land', zegt Viviane Camphyn van de sectorfederatie Nelectra.