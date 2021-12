Heliogen verleidt beleggers met bloedheet ‘oog van Sauron’

Heliogen, een Amerikaans bedrijf dat de zware industrie wil vergroenen met een futuristische vorm van zonne-energie, maakt vrijdag zijn debuut op de beurs van New York.

Het acht jaar oude Heliogen, dat onder meer Microsoft-oprichter Bill Gates tot zijn aandeelhouders mag rekenen, is op een missie. Het Amerikaanse bedrijf wil met zonne-energie zware industriële processen koolstofvrij maken en op grote schaal groene waterstof produceren. Niet met de klassieke zonnepanelen, maar wel met zonnespiegels die het zonlicht reflecteren. Het licht van al die spiegels focussen op één punt boven op een toren kan extreem hoge temperaturen opwekken.

De beelden van zo’n installaties, met honderden spiegels en een witheet oplichtende toren in een desolaat woestijngebied, lijken weggeplukt uit een Bond-film of een sciencefictionreeks. Met een beetje fantasie zie je er het oog van Sauron in, de duistere macht uit Tolkiens trilogie ‘The Lord of the Rings’.

Wereldwijd is al voor 7 à 8 gigawatt CSP-capaciteit geïnstalleerd, onder meer in Marokko, Spanje, Zuid-Afrika en Dubai. Hannes Laget Engie Laborelec

Toch is concentrated solar power of CSP geen fantasie. De techniek wordt al toegepast, en Heliogen wil aantonen dat je er een schaalbaar verdienmodel mee kan uitbouwen dat interessant is voor beleggers. Het bedrijf krijgt vrijdag zijn eerste notering in Wall Street onder het symbool HLGN, via een fusie met het blancochequebedrijf Athena Technology Acquisition.

Oliecrisis

‘Wereldwijd is al voor 7 à 8 gigawatt CSP-capaciteit geïnstalleerd, onder meer in Marokko, Spanje, Zuid-Afrika en Dubai’, zegt Hannes Laget, specialist van Engie Laborelec, het expertise- en onderzoekscentrum van de energiegroep Engie. ‘De eerste commerciële installaties werden 40 jaar geleden gebouwd in de VS, ten tijde van de oliecrisis.’

Die technologie is niet nieuw, maar Heliogen zegt dat het enkele cruciale verbeteringen heeft aangebracht.

Het bedrijf mikt op de vergroening van industriële processen, zoals de cement- en staalproductie.

Dat de technologie nog niet op grote schaal is doorgebroken, in tegenstelling tot fotovoltaïsche energie uit zonnepanelen, heeft vooral met de marktdynamiek te maken. ‘Zonnepanelen zijn goed schaalbaar. Aanvankelijk werden ze gebruikt in kleine toestellen zoals rekenmachines, later op woningen en vandaag in grote zonneparken. Bij CSP is het andersom: je moet meteen vertrekken van installaties van enkele tientallen megawatt, wat heel grote investeringen vereist. De push van de markt ontbrak tot nu toe’, zegt Laget.

Heliogen denkt dat daar verandering in komt, onder meer omdat grote cement- en staalfabrieken en mijnbouwers de CO₂-uitstoot van hun productieproces willen reduceren. Vandaag gebruiken ze fossiele energie om extreem hoge temperaturen van 1.000 graden Celsius of meer te bereiken. Heliogen zegt nu dat het een groen alternatief heeft.

Artificiële intelligentie

Het Amerikaanse bedrijf is spaarzaam met details over zijn oplossing, maar claimt enkele cruciale verbeteringen aan de technologie. Het zou met artificiële intelligentie in staat zijn de stand van de spiegels rond zijn zonnetoren permanent te optimaliseren. ‘Dat is een belangrijk punt. De buitenste spiegels in zo’n constellatie kunnen tot 1,5 kilometer van de toren staan. Als zo’n spiegel niet in de perfecte hoek staat, wordt het zonlicht niet in het brandpunt gereflecteerd’, zegt Laget.

Een ander argument van Heliogen is de energieopslag. CSP-installaties gebruiken geen elektrische batterijen, maar thermische opslagtechnieken. Tot nu toe werd vooral gebruikgemaakt van gesmolten zout. Heliogen zegt dat het de hitte kan opslaan in speciale gesteenten die de warmte vasthouden en geleidelijk afgeven. Dat is een stuk goedkoper en meer schaalbaar. ‘We zijn in staat ’s nachts of bij bewolking energie te blijven leveren’, zegt oprichter en CEO Bill Gross, een serieondernemer die ook de techincubator Idealab heeft opgericht.

We kunnen ook 's nachts of bij bewolking energie blijven leveren. Bill Gross Oprichter en CEO Heliogen

Behalve in het bedienen van industriële sites ziet Gross een markt in de productie van elektriciteit en van waterstof. Hij denkt groene waterstof te kunnen produceren voor minder dan 2 dollar per kilo, vergelijkbaar met de kostprijs van waterstof uit fossiele energiebronnen.

Alles te bewijzen

Heliogen mikt op een pijlsnelle groei. Het verwacht tegen 2025 een positieve vrije cashflow en brutobedrijfswinst (ebitda) te draaien met een omzet van 1,4 miljard dollar. Het gaat naar de beurs met een ondernemingswaarde van 2 miljard dollar.

Schermvullende weergave De proefinstallatie van Heliogen in Californië

Het bedrijf zegt dat het de kostprijs van zijn installaties zal drukken met een ‘modulair en schaalbaar ontwerp’. Dat klinkt goed, maar Heliogen heeft nog alles te bewijzen. Behalve zijn proefinstallatie in Californië heeft het nog geen enkele installatie gebouwd.