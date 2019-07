Heropstart kerncentrales zorgt voor beterschap bij Engie

De Franse energiegroep Engie zag in de eerste jaarhelft de resultaten iets verbeteren, met dank aan de heropstart van de Belgische kerncentrales.

Engie behoudt haar financiële doelen voor de rest van 2019, zo maakte de moedergroep van de Belgische energieleverancier Electrabel dinsdagochtend bekend. Na een lichte verbetering van de resultaten in de eerste jaarhelft, verwacht Engie dat het zwaartepunt van de winstgroei vooral in de tweede jaarhelft komt te liggen. Het bedrijf werd vorig najaar nog zwaar getroffen door het onverwacht stilliggen van zes van de zeven kerncentrales in België. De resultaten zouden dit jaar terug beter moeten zijn.