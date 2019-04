Hertekening wapent Elia voor investeringen in buitenland

De stroomnetbeheerder Elia werkt aan een nieuwe structuur met een duidelijke splitsing tussen de Belgische en de Duitse activiteiten. De operatie moet buitenlandse investeringen vergemakkelijken.

Bij Elia, de uitbater van het Belgische hoogspanningsnet voor elektriciteit, staat morgen een buitengewone raad van bestuur gepland om de algemene vergadering van 21 mei voor te bereiden. Een van de belangrijke onderwerpen op de agenda is de hertekening van de structuur bij Elia, vernam De Tijd bij meerdere bronnen.

Om het bedrijf klaar te maken voor investeringen en eventuele overnames in het buitenland is het de bedoeling een duidelijke opsplitsing te maken tussen de Belgische en de buitenlandse activiteiten. Daarboven zou een overkoepelende groepsholding komen, die op de beurs noteert.

Dispuut met CREG

De hertekening is het gevolg van een dispuut tussen Elia en de energieregulator CREG. Die stelde nieuwe tariefregels op voor 2020-2023 waardoor Elia straks minder vlot kan investeren in het buitenland. Vanaf volgend jaar weegt de financiering van buitenlandse activiteiten op de winst die Elia als monopolist mag maken in België. Investeringen en overnames in het buitenland worden zo minder aantrekkelijk.

De nieuwe regels zijn niet naar de zin van Elia, dat vorig jaar nog 1 miljard euro neertelde om zijn belang in de Duitse stroomnetbeheerder 50Hertz op te trekken van 60 naar 80 procent. De overname van de Oost-Duitse netbeheerder is sinds 2010 uitgegroeid tot een serieuze winstmotor voor Elia, dat dankzij de deal toetrad tot de vijf grootste spelers in Europa.

Elia sluit niet uit dat het in de toekomst nog Europese bedrijven overneemt, maar de strengere tariefregels van de CREG waren een streep door de rekening. De netbeheerder ging ertegen in beroep, maar ving in januari bot bij het Marktenhof in Brussel.

Wachten op groen licht

De directie startte daarop onderhandelingen met de CREG en stelde voor om het probleem op te lossen door de Belgische activiteiten onder te brengen in een afzonderlijk dochterbedrijf. De Belgische tak zou, naar het model van de gasnetbeheerder Fluxys, volledig los komen te staan van de buitenlandse activiteiten met daarboven een overkoepelende holding. De CREG zou dan alleen nog iets te zeggen hebben over de Belgische activiteiten, terwijl de buitenlandse activiteiten vanuit de groep worden aangestuurd zonder inmenging van de Belgische regulator. Anders dan bij Fluxys zou Elia de beursnotering op groepsniveau behouden.

Hoewel het dossier morgen op de raad van bestuur voorligt, komt er volgens verschillende bronnen nog niet onmiddellijk groen licht. Verschillende zaken, waaronder de machtsverhoudingen in de raad van bestuur, moeten nog worden uitgeklaard.

Bovendien hangt de zaak samen met de kapitaalverhoging die het management voor ogen heeft. De directie wil dit jaar nog ongeveer 400 miljoen euro ophalen, maar de onzekerheid over de impact van de nieuwe tariefregels bemoeilijkt die operatie. Verschillende bestuurders willen eerst duidelijkheid over de nieuwe bedrijfsstructuur voor ze groen licht geven voor de kapitaalverhoging.

De tijd dringt, want de nieuwe tariefregels gaan op 1 januari in. De kans is klein dat de hertekening tegen dan helemaal rondraakt, maar de regulator zou al hebben laten verstaan er geen fundamenteel bezwaar tegen te hebben als de nieuwe structuur pas in de loop van volgend jaar in voege treedt.