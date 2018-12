‘Het debat over de kerncentrales is voorbij. Ze gaan dicht'

We zijn de 70.000 deelnemers aan de Klimaatmars dringend een antwoord verschuldigd, vindt Christophe Degrez van de stroomleverancier Eneco, de nummer drie na Electrabel en Luminus. ‘Het is tijd voor echte duurzaamheid, zonder greenwashing en fake groepsaankopen.’

Dat vorig weekend ruim 70.000 mensen op straat kwamen voor een klimaatmars is een signaal dat niet meer te negeren valt. ‘Dat is toch geen kleine beweging meer. Er moet iets veranderen aan het klimaat- en energiebeleid’, zegt Christophe Degrez, de CEO van Eneco België, dat sinds de overname van Eni Belgium is uitgegroeid tot de derde grootste energieleverancier in ons land.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Degrez is enthousiast. De Leuvense manager/ondernemer die zijn bedrij’ de voorbije jaren nadrukkelijk een groen imago aanmat ziet de maatschappij ook in die richting evolueren. Maandag gaf Eneco mee het startschot voor de bouw van het voorlopig laatste offshorewindpark voor de Belgische kust, een investering van 1,3 miljard euro. Maar het mag allemaal sneller gaan voor de technologiefanaat. ‘De regering reserveert wat extra ruimte voor offshorewind in de Noordzee. Het moet veel meer zijn. Geef ons de ruimte om meer te investeren.’

Wat vindt u van de plotse bevoorradingszorgen door problemen in de kerncentrales?

Christophe Degrez: ‘Een zeer vreemde timing, net zoals vorige keer. Net nu er geen strategische reserve meer is en we voor de winter staan.’

Welke lessen moeten we daaruit trekken?

Degrez: ‘Het moet nu echt eens gedaan zijn met de energiepolitiek op korte termijn. Die werkt niet. Vijftien jaar na de wet op de kernuitstap liggen nog steeds dezelfde vragen op tafel. We moeten energie depolitiseren en ons meer afstemmen op de buurlanden. We kijken enkel naar onze kerncentrales, maar ons buurland Frankrijk heeft er tien keer zoveel en staat voor dezelfde problemen. We moeten een plan maken met de grote Franse bedrijven zoals EDF, het grootste kernenergiebedrijf ter wereld, en Electrabel-eigenaar Engie. Zij claimen ook ambities te hebben in groene energie. OK, let’s walk the talk, guys!’

‘We moeten aan een visie werken voor een duurzame samenleving zonder kerncentrales en een betere mobiliteit. We zijn een innovatief land met goede kennisinstellingen en we hebben een kans om een competentiecentrum te worden voor hernieuwbare energie. Die kans moeten we grijpen.’

Dan kunnen de kerncentrales dicht?

Degrez: ‘Je hoort me niet zeggen dat ze morgen moeten sluiten. Hernieuwbare energie kan de kerncentrales op dit moment nog niet vervangen. We zitten in een transitie en moeten meer investeren in offshore wind. Met de stroom uit de offshoreparken Norther en Seamade en onze bestaande portefeuille aan zon en wind hebben we al 1.100 megawatt. Dat is te vergelijken met een grote kerncentrale. Tijdens de transitie is ook aardgas belangrijk. We hebben een project om een nieuwe gascentrale te bouwen, maar als ik mijn aandeelhouders moet overtuigen daarin te investeren, moet er wel een stabiel investeringskader zijn.’

Soms wordt gezegd dat om een kernreactor van 1.000 megawatt te vervangen er 1.000 megawatt aan groene productie én een reservegascentrale van 1.000 megawatt nodig is.

Degrez: ‘Die som klopt niet. Maar we moeten het debat over de kerncentrales niet meer voeren. Er is geen draagvlak meer in België. Ze gaan dicht. De lobby tegen hernieuwbare energie zal binnen enkele jaren niet meer bestaan omdat hernieuwbare energie een groot deel van de maatschappij zal uitmaken. De bocht is al genomen.’

‘Sommige mensen zeggen dat we verder moeten met kernenergie omdat hernieuwbare energie nog geen volledig alternatief is. Wat is hun plan? De oude kerncentrales ad vitam open houden? Nee, toch? En nieuwe kerncentrales bouwen proberen ze enkel in het VK met gigantische subsidies. Daar lukt het ook niet.’

Eneco Belgium > Dochterbedrijf van de Nederlandse energiegroep Eneco, in handen van Rotterdam en omliggende gemeenten. > Eneco Belgium: 1,3 miljard omzet, een derde van de groepsomzet. > Klanten: meer dan 1 miljoen particuliere aansluitingen (elektriciteit of aardgas) en 60.000 bedrijfsaansluitingen. > Productie: 96 windturbines(206 MW) op land, 260.000 zonnepanelen (71 MW), minderheidsbelangen in deoffshorewindprojecten Norther (44 windturbines in aanbouw) en Seamade (58 windturbines gepland). > Personeel: 700 medewerkers verspreid over Mechelen (hoofdkantoor), Gent (Solar) en Waver (Wind). > CEO: Christophe Degrez. Staat sinds 2010 aan het hoofd van Eneco België, na enkele jaren bij de concurrent Nuon België en de consultant Accenture. Mede-ontwikkelaar van het bejaardenalarm Zembro.

Wat moet er nog meer gebeuren om de transitie te laten slagen?

Degrez: ‘Investeren in de opslag van energie via systemen op wijk- of bedrijfsniveau, waar de energie van een windturbine wordt opgeslagen voor lokaal gebruik. Er is ook nog veel te doen inzake energiebesparing en vraagsturing (het verschuiven van de vraag naar elektriciteit naar momenten dat er veel productie is, red.).’

De energietransitie zal vervuilende energie duurder maken, maar de acties van de gele hesjes tonen aan dat er grenzen zijn aan de taksen op diesel.

Degrez: ‘De koopkracht van de mensen mag je zeker niet aantasten. Onze maatschappij is door een enorm overheidsapparaat zeer inefficiënt georganiseerd. Als dit land vier ministers van Energie met hun kabinetten wil, zijn veel belastingen nodig. Dat kan goedkoper.’

‘De energiefactuur werd de jongste jaren vooral duurder door hogere taksen en nettarieven. De stroomnetbeheerder Elia lanceert ideeën over nieuwe marktmechanismes. Ik mag hopen dat die de kosten niet nog eens verhogen. De distributienetbeheerders Eandis en Infrax fuseren tot Fluvius. Hun eerste plan is met geld van de burger nieuwe glasvezelkabels uitrollen. Zouden ze niet beter focussen op een verlaging van de energietarieven? Schoenmaker, blijf bij je leest.’

Wat draagt uw bedrijf bij?

Degrez: ‘We put our money were our mouth is. We geven al onze klanten echt groene stroom van Belgische bodem. Als de nieuwe offshorewindparken eind 2020 klaar zijn, kunnen we dat ook doen voor de 850.000 klanten van Eni Belgium die we recent hebben overgenomen.’

‘Investeren in lokaal geproduceerde duurzame stroom en die voor de eigen klanten gebruiken is ons authentieke verhaal. Wij hebben geen emmer groene verf nodig om over onze stroom te gieten. Andere spelers doen aan greenwashing. Ze kleuren grijze of vuile stroom groen met goedkopere certificaten uit het buitenland. Ons verhaal en onze missie zijn ook anders dan de twee standaardleveranciers. Hun corebusiness is kernenergie en niet zozeer hernieuwbare energie.’

‘De overheid kan het goede voorbeeld geven door veel striktere regels op te leggen bij groepsaankopen en aanbestedingen. Ze moet meer inzetten op Belgische hernieuwbare energie en geen vrede nemen met een flauw afkooksel ervan. Zo’n fake gegreenwashte groepsaankopen dragen niets bij tot de verduurzaming. De overheid zou beter investeringen door de consumenten aanmoedigen.

‘Wij hebben via een crowdlendingplatform de supporters van voetbalclub OH Leuven laten participeren in een zonnedak op het stadion. We doen nu hetzelfde met de werknemers en buurtbewoners van Volvo Car Gent. Dat is een gigantisch succes omdat het een eenvoudig systeem is zonder ontwikkelingsrisico voor de consument. Binnenkort willen we de burgers ook in offshorewind laten participeren. Door de globalisering zoeken mensen een natuurlijke habitat: de lokale wijk, de sportclub, hun bedrijf. Via die gemeenschappen moet je duurzaamheid toegankelijk maken.’

Zit de Vlaming te wachten om zijn geld in hernieuwbare energie te steken?

Degrez: ‘Het is ons niet om het geld te doen. Als mensen mee instappen, verruimt het draagvlak. Dat was lang slecht voor hernieuwbare energie. Ik ben blij met de goesting die Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) aan de dag heeft gelegd. Daardoor is investeren in zonnepanelen geen vies ding meer.’

‘Het idee van de N-VA om ook bewoners van appartementen samen te laten investeren in zonnepanelen is op zich goed. Alleen moeten we opletten dat we dat in appartementsgebouwen niet nodeloos ingewikkeld maken en dat de leveranciers met een hele administratie blijven zitten. Crowdlending is efficiënter.’