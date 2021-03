‘Het is nefast dat gas zoveel goedkoper is dan elektriciteit’

Met de overname van Essent België slaat Grégoire Dallemagne een grote slag. De CEO van Luminus sluipt dichter bij de marktleider Engie, maar krijgt ook de kritiek dat hij de energie-markt doet afglijden naar een duopolie. ‘Wees gerust, de concurrentie is nog bikkelhard.’

Tien jaar nadat Grégoire Dallemagne aan het hoofd van Luminus is gekomen, slaat hij voor het eerst een andere energieleverancier aan de haak. Luminus, het nummer twee in België, won de biedstrijd om Essent België. Het krijgt er 6 procentpunten marktaandeel bij en sluipt dichter bij marktleider Engie Electrabel.

De overname was een kans die hij niet kon laten liggen. ‘De energietransitie betekent dat er veel meer technologieën komen zoals batterijen, elektrische auto’s en waterstof’, zegt de 48-jarige handelsingenieur. ‘Als we overal aanwezig willen zijn, moeten we ook in al die domeinen kunnen blijven investeren in innovatie. Daarvoor is voldoende omvang nodig. Het is goed dat er in België niet maar één speler is die dat kan.’

Dallemagne geeft het voorbeeld van elektrische mobiliteit. ‘Wij bieden sinds twee jaar laadinfrastructuur, energiebeheer en fleetmanagement voor zowel particulieren, bedrijven als leasemaatschappijen. Behalve voor de infrastructuur heb je ook veel geld nodig voor de ontwikkeling van allerhande software om de betaling en de facturatie vlot te laten verlopen. Als je onvoldoende schaal hebt, kan je die innovaties niet op de markt brengen.’

Blijft Essent als apart merk bestaan, of slokt Luminus het op?

Grégoire Dallemagne: ‘De Europese Commissie moet eerst de deal goedkeuren. Dat kan een paar maanden duren. Essent Nederland wil graag zijn naam behouden. Na een transitieperiode gaan wij de naam Essent opgeven. Pas na de goedkeuring door de Commissie bekijken we hoe ver de integratie in Luminus zal gaan.’

Volgens critici wordt Luminus samen met marktleider Engie Electrabel te groot. André Jurres, de oprichter van Essents voorloper Wattplus, vreest dat de Belgische energiemarkt afglijdt naar een duopolie.

Dallemagne: ‘Het beeld van een duopolie klopt niet. Er zijn veel spelers die concurreren op de energiemarkt en er komen zelfs nieuwe spelers bij. Die dwingen ons scherp en competitief te blijven.’

Engie Electrabel en Luminus controleren samen twee derde van de Belgische markt.

Dallemagne: ‘Wij gaan naar een marktaandeel van 24 procent. Dat is bescheiden in vergelijking met de marktleider en met andere sectoren. Wees gerust, de concurrentie is nog altijd bikkelhard. Als je naar het klantenverloop kijkt, is België de competitiefste markt van Europa.’

‘Bovendien mag je niet onderschatten dat de grenzen van de energiemarkt vervagen. Steeds meer spelers uit andere sectoren bewegen zich op ons terrein, bijvoorbeeld rond elektrische mobiliteit, batterijen en waterstof. Het vergt veel innovatie om daar onze plaats te houden. Het wordt een interessante periode met veel uitdagingen en nieuwe soorten concurrenten.’

Luminus is minderheidsaandeelhouder in vier Belgische kerncentrales. Wat vindt u ervan dat ze moeten sluiten?

Dallemagne: ‘Het is een keuze van de politiek en ik respecteer die. Maar kernenergie biedt koolstofarme elektriciteit. Als burger vind ik dat ze ook een plaats heeft in een CO₂-vrije energiemix. Hoe dan ook, zelfs als twee kerncentrales openblijven, heeft België bijkomende gasgestookte centrales nodig. Als meer zon en windenergie op het net komt, hebben we flexibele gascentrales nodig om momenten met weinig zon en wind op te vangen.’

Luminus wil in Seraing zelf een grote nieuwe gascentrale bouwen. Vloekt dat niet met uw klimaatambities?

Dallemagne: ‘Veel van de bestaande gascentrales zijn verouderd en komen de volgende tien jaar aan het einde van hun levensduur. Ook als we 200 procent inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, hebben we naast zonnepanelen en windturbines nog iets nodig om te garanderen dat er ’s nachts en in de winter stroom is. Gascentrales zullen nodig zijn. Ondertussen komen er hopelijk oplossingen om goedkoop elektriciteit te stockeren. Ik denk dat de komende tien jaar opslagtechnologie en batterijen doorbreken. Maar zover zijn we nog niet.’

In dat geval hebben de nieuw gebouwde gascentrales straks nog maar weinig nut.

Dallemagne: ‘We hebben nog een hele tijd gasgestookte centrales nodig. In alle scenario’s neemt het elektriciteitsverbruik toe, met meer elektrische auto’s, warmtepompen en andere elektrificatie. Zelfs met een nieuwe gascentrale boek je dan klimaatwinst. Een woning verwarmen door lokaal stookolie of gas te verbranden in een boiler is zeer inefficiënt. Diezelfde woning verwarmen met een warmtepomp is vier keer energie-efficiënter. Daardoor ligt je uitstoot veel lager, zelfs al komt de extra elektriciteit van een moderne gascentrale.’

De vraag is wie nog in warmtepompen wil investeren. Het debacle met de zonnepanelen en de terugdraaiende teller wekt geen vertrouwen.

Dallemagne: ‘In Vlaanderen wordt meer dan de helft van de woningen op gas verwarmd, bijna een derde op stookolie en maar 4 procent elektrisch. Vanuit klimaatoogpunt zit daar een groot probleem. De CO₂ -impact van een warmtepomp ligt driekwart lager dan die van een gasketel. Toch maakt de hoge elektriciteitsfactuur warmtepompen onaantrekkelijk. Door allerlei heffingen en taksen betaal je in België voor een megawattuur elektriciteit 4,5 keer zo veel als voor een megawattuur gas. Geen enkel ander land in Europa doet slechter. Om klimaatneutraal te worden moet er een herbalancing van de prijs komen. De politiek moet elektriciteit aantrekkelijker maken dan gas, en al zeker dan stookolie.’

Bent u dan een voorstander van een koolstoftaks?

Dallemagne: ‘Er zijn verschillende manieren om te verzekeren dat elektriciteit niet wordt benadeeld. Dat kan met een koolstoftaks, maar het kan ook door minder heffingen op de elektriciteitsfactuur en meer op gas. Landen als Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk overwegen warmtepompen verplicht te maken, en gas en stookolie achter zich te laten.’

Luminus is een grote gasleverancier. Schiet u zo niet in uw eigen voet?

Dallemagne: ‘Als klanten vandaag met gas verwarmen, leveren wij dat. Maar liever bied ik klanten oplossingen om naar CO₂-neutraliteit te gaan. Met gas kan dat niet. Als wij morgen minder gas verkopen en meer elektriciteit voor warmtepompen en elektrische auto’s, dan is dat gunstig voor het klimaat. En dan kunnen wij daar alleen maar tevreden mee zijn.’

U klinkt meer als een klimaatactivist dan als een energieleverancier.

Dallemagne: ‘We bevinden ons in een scharnierjaar in de klimaatcrisis. Voor het eerst zitten wetenschappers, burgers, politici en de industrie op een lijn. We moeten daarvan profiteren, want de uitdaging is enorm. Het totale energieverbruik in België bedraagt 480 terrawattuur per jaar. Daarvan is slechts 80 terrawattuur elektriciteit, de rest zijn fossiele brandstoffen voor verwarming, transport en industrie. Slechts 14 procent van onze elektriciteit is hernieuwbaar. We moeten dus nog enorm veel doen om stroom 100 procent hernieuwbaar te maken én om het veel grotere gedeelte fossiele brandstoffen te decarboniseren.’

Hadden we niet al veel verder moeten staan dan 14 procent hernieuwbare energie?

Dallemagne: ‘De afgelopen drie jaar heeft Luminus een op de drie windmolens gebouwd op Belgische bodem. Wij hebben 1.000 megawatt aan windprojecten op land in de pijplijn zitten en we gaan kijken naar de tender die er komt voor de ontwikkeling van de tweede windparkzone in de Noordzee. Maar als we willen dat de industrie de ambities kan realiseren, moet iets veranderen. Vergunningen moeten vlotter worden toegekend. Vandaag duurt het vijf tot tien jaar om een windmolen op land te kunnen bouwen. Dat is veel te lang. Het moet in een tot drie jaar kunnen om grote stappen vooruit te zetten in de groene relance.’

Wat moet dan veranderen?

Dallemagne: ‘De technologie evolueert snel, met onder meer kammen op de turbinebladen die de vleugels van nachtvogels imiteren om een prooi zo stil mogelijk te benaderen. Die haaientanden maken de turbine stiller. We kunnen vanop afstand windmolens stilzetten op de momenten met slagschaduw en we kunnen grotere, efficiëntere turbines plaatsen die meer groene stroom opwekken tegen lagere kosten. Bij de toekenning van vergunningen moet dan wel rekening worden gehouden met de technische vooruitgang van de voorbije tien jaar. Als de wetgeving niet wordt aangepast, dreigt een kloof te ontstaan tussen de klimaatdoelen en wat we kunnen realiseren op het terrein. Dat mogen we niet laten gebeuren.’